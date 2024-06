Rendimiento de bonos eeuu toca mínimos de dos semanas tras débiles datos manufactureros

Por Karen Brettell

3 jun (Reuters) - El rendimiento de los bonos referenciales del Tesoro de Estados Unidos caía el lunes a mínimos de dos semanas, tras datos que mostraron que la actividad manufacturera se desaceleró por segundo mes consecutivo en mayo, aumentando las expectativas de que la Reserva Federal recorte las tasas de interés este año.

* El sector manufacturero se debilitó debido a que los nuevos pedidos de bienes registraron su mayor declive en casi dos años, mientras que una medida de la inflación de los insumos retrocedió desde el nivel más alto desde mediados de 2022.

* El gasto en construcción en Estados Unidos también cayó de forma inesperada por segundo mes consecutivo en abril, debido al descenso de la actividad no residencial, aunque los desembolsos para la construcción de viviendas unifamiliares tocaron su máximo desde agosto de 2022.

* "Por un lado, esta es otra encuesta que parece mostrar pesimismo y una actividad económica más débil, por otro lado, estos sondeos no son tan fiables como solían ser", dijo Will Compernolle, de FHN Financial en Nueva York.

* El rendimiento de las notas referenciales a 10 años bajaba 9 puntos básicos, al 4,418%, tras haber caído al 4,404%, su menor retorno desde el 21 de mayo.

* El retorno de las notas a dos años cedía 7 puntos básicos, al 4,823%, después de haber tocado el 4,816%, su mínimo desde el 21 de mayo.

* La inversión de la curva de rendimiento entre los papeles a dos y 10 años se ampliaba en 3 puntos básicos, a -41 puntos básicos.

* Los operadores están evaluando la probabilidad de que la Fed comience a recortar las tasas, mientras la inflación se mantiene por encima de su objetivo del 2% anual.

