Reporte especial-cómo los traficantes de fentanilo se aprovechan de una ley de eeuu 

1 oct (Reuters) - En enero de 2023, agentes federales estadounidenses allanaron la casa de un trabajador de mantenimiento de Tucson que se dedicaba a transportar paquetes a través de la frontera con México.

Calculan que durante los dos años anteriores, el mensajero de barba gris había transportado unos 7.000 kilos de sustancias químicas para la fabricación de fentanilo a un operativo del cártel de Sinaloa. Es decir, 5.432 kilos, suficientes para producir 5.300 millones de pastillas, una cantidad que puede matar varias veces a todos los estadounidenses. Los productos químicos, que habían viajado en avión de China a Los Ángeles, fueron transportados en avión o por tierra a Tucson, y luego conducidos los últimos kilómetros a México por el conductor independiente.

Aún más asombroso es lo que alimentó esta ruta tortuosa: unos pocos párrafos enterrados de una ley comercial estadounidense de 2016 apoyada por los principales transportistas de paquetes y plataformas de comercio electrónico que facilitó la entrada en Estados Unidos de mercancías importadas, incluido los ingredientes del fentanilo. El cambio en la política comercial ha puesto patas arriba la logística del narcotráfico internacional. En los últimos años, Estados Unidos se ha convertido en un importante punto de transbordo de productos químicos de fabricación china usados por los cárteles mexicanos para fabricar el fentanilo que está devastando las comunidades estadounidenses, según agentes antidroga. Los traficantes lo han conseguido aprovechando el auge del comercio electrónico, que está inundando Estados Unidos de paquetes, ayudado por la disposición comercial de 2016. En resumen, un ajuste normativo que alimenta el hábito de las compras en línea en Estados Unidos también está permitiendo la adicción paralizante del país a los opioides sintéticos.

También lo es un aspecto inmutable del comercio internacional: el transporte de mercancías es en gran medida un sistema de honor fácil de explotar por inescrupulosos. Se supone que los remitentes deben decir la verdad sobre lo que contienen las cajas que exportan, pero los documentos de embarque son fáciles de falsificar y el contrabando bastante sencillo de camuflar. Las autoridades no pueden inspeccionar todas las cajas sin paralizar el comercio mundial. "Encontrar la aguja en el pajar se convierte en una tarea monumental", dijo Patrick McElwain, alto funcionario de Homeland Security Investigations (HSI), una agencia encargada de interrumpir las cadenas de suministro ilícitas de fentanilo. Los legisladores estadounidenses agravaron inadvertidamente el problema con la legislación de 2016, que flexibilizó una regulación conocida como "de minimis" ("sobre las cosas pequeñas" en latín). Los paquetes individuales de ropa, artilugios y otras mercancías valorados en hasta 800 dólares -uno de los límites más altos de este tipo en el mundo- entran ahora en el país libres de impuestos y con un mínimo de papeleo e inspecciones. Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos, el 90% de los envíos entran así en el país, la mayoría por vía aérea. La liberalización del comercio ha beneficiado a minoristas y plataformas de comercio electrónico como Temu y Shein, fundadas en China, que envían la mercancía directamente a las puertas de los compradores. Los puertos de entrada de Estados Unidos están ahora tan atestados de estos paquetes, la mayoría de ellos procedentes de China, y solo una pequeña fracción de los casi 4 millones de paquetes "de minimis" que llegan diariamente a las costas de Estados Unidos son inspeccionados por las aduanas estadounidenses. Los responsables de seguridad dicen que esto ha facilitado que los traficantes mexicanos introduzcan a escondidas pequeñas cajas de ingredientes de fentanilo procedentes de China disfrazadas de artículos domésticos de uso cotidiano. Incluso cantidades modestas de estas sustancias químicas, conocidas como precursores, pueden producir grandes cantidades de pastillas.

A continuación, los traficantes llevan los precursores hacia el sur, a México, a menudo utilizando servicios informales de paquetería, como el empleado de mantenimiento de Tucson. Allí, poderosos grupos delictivos como el cártel de Sinaloa y el cártel de Jalisco Nueva Generación usan las sustancias químicas para fabricar cantidades industriales de fentanilo. El producto final se introduce de contrabando en Estados Unidos, donde está provocando la mayor crisis de drogas de la historia del país. Las sobredosis de opiáceos sintéticos mataron a casi 75.000 personas en Estados Unidos solo el año pasado, según datos del Gobierno. Datos recientes sugieren que el ritmo de muertes puede estar disminuyendo, pero las muertes por sobredosis siguen siendo alarmantemente altas, con cientos de personas que mueren cada semana. Impedir que el fentanilo llegue a los narcos se ha convertido en un objetivo primordial de las fuerzas del orden. Cerca de 3,8 toneladas de precursores fueron incautados por las aduanas de Estados Unidos en el año fiscal 2023, casi el cuádruple del total en 2021, cuando la agencia comenzó a recopilar estos datos. Sin embargo, los funcionarios de seguridad dicen que están sobrepasados. Estados Unidos recibió 1.000 millones de paquetes "de minimis" en el año fiscal 2023 con un valor declarado de 54.500 millones de dólares, el doble del número de paquetes de cuatro años antes, según las cifras del Gobierno. Los montones de zapatillas, herramientas y tostadoras que abarrotan los almacenes de aduanas son la tapadera perfecta para que se escondan cajas aleatorias con ingredientes de fentanilo.

"Hemos perdido el control de lo que entra", dijo el congresista Earl Blumenauer, un demócrata de Oregón, que ha propuesto una ley para revisar el sistema. "Cuando entran mil millones de paquetes, no hay forma de seguir la pista de los productos ilícitos, inseguros e ilegales". El mes pasado, el presidente Joe Biden tomó medidas para eliminar la elegibilidad "de minimis" de una serie de importaciones chinas para poner fin a lo que la Casa Blanca describió como "abuso" de las empresas chinas de la exención de aranceles, una extremo que Pekín rechaza. Altos funcionarios de la Administración se negaron a estimar cuánto podría disminuir el volumen de paquetes "de minimis" como resultado de la propuesta. En su anuncio, la Casa Blanca dijo que alrededor del 40% de las importaciones estadounidenses, incluido el 70% de los textiles y prendas de vestir chinos, no podrían acogerse a la exención arancelaria. Pero el proceso de elaboración de la normativa puede llevar meses, lo que podría dejar en manos del sucesor de Biden la tarea de llevarla a cabo una vez que deje el cargo en enero. La Casa Blanca reconoció que su acción ejecutiva es limitada y ha pedido a los legisladores federales que aprueben cambios integrales, incluidos más recursos para los funcionarios de fronteras. "Para abordar realmente todo el alcance de los problemas "de minimis" y reducir el volumen total de estos envíos, el Congreso tendrá que tomar medidas", dijo a Reuters un alto funcionario del Gobierno. Sin embargo, el problema va más allá de esta ley comercial, según los funcionarios de aduanas estadounidenses. Los pequeños paquetes con destino a Estados Unidos se juntan dentro de contenedores más grandes, conocidos como "cajas maestras", para facilitar su transporte. Imagínese un juego de muñecas rusas, pero compuesto por miles de cajas metidas dentro de otras cajas. Las cajas maestras son una herramienta indispensable del comercio mundial, que permite a los transportistas transportar grandes cantidades de mercancías por todo el mundo en la era del comercio electrónico. Pero los traficantes de precursores del fentanilo se aprovechan de esta práctica legítima de envío para ocultar sustancias químicas, independientemente de si las cajas entran a través del programa "de minimis" o de otro programa aduanero. Durante el año pasado, Reuters pudo comprobar de primera mano lo fácil que resulta la entrada de ingredientes de fentanilo. Como parte de su investigación sobre el comercio mundial de sustancias químicas que está detrás de la crisis de opioides en Estados Unidos, los reporteros compraron a vendedores chinos varios precursores para su envío a Estados Unidos que, según confirmaron posteriormente pruebas de laboratorio independientes, podían utilizarse para producir fentanilo. El precio de esas sustancias químicas oscilaba entre 130 y 260 dólares, mucho menos que el límite "de minimis" de 800 dólares, y se entregaban como cualquier otro paquete. Algunas de estas sustancias no están reguladas por la legislación estadounidense, lo que supone otro reto para las fuerzas de seguridad a la hora de detenerlas. Para entender cómo los cárteles han explotado el sistema de importación hipereficiente de Estados Unidos para convertir a este país en un centro de tránsito clave para los precursores, Reuters habló con más de 80 funcionarios y exfuncionarios de las fuerzas de seguridad, diplomáticos, especialistas en comercio, legisladores, proveedores de productos químicos y narcotraficantes de Estados Unidos, México y China. Los tres países se encuentran en el centro del comercio ilícito de fentanilo por ser los mayores consumidores, fabricantes y proveedores de materias primas del mundo. Los periodistas también visitaron una instalación de inspección de paquetes cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX), uno de los mayores y más sofisticados centros de carga aérea de Estados Unidos desde el punto de vista tecnológico. LAX recibió 684.000 envíos aéreos diarios en el año fiscal 2023.

Entre los hallazgos de Reuters: Algunos proveedores químicos chinos están tan seguros de que los precursores que venden evadirán la detección que ofrecen un reemplazo gratuito si las autoridades atrapan un envío.

Estados Unidos no puede eludir el hecho de que las normas "de minimis" que alimentan el deseo de los consumidores de productos baratos han creado una puerta trasera para que los productos químicos del fentanilo entren en el país prácticamente sin control. Eso está ayudando a los mismos traficantes que Washington pretende detener, dijo Eddy Wang, agente especial a cargo de la división de Los Ángeles del HSI.

"Es lamentable e irónico que utilicen el sistema comercial estadounidense para cerrar el círculo y matar a estadounidenses", afirmó Wang.

NUEVA NORMA En febrero de 2016, la Ley de Facilitación y Aplicación del Comercio, de 160 páginas, fue aprobada por abrumadora mayoría en un Congreso controlado por los republicanos y promulgada rápidamente por el presidente demócrata Barack Obama. En su interior había una breve cláusula que cuadruplicaba el límite "de minimis" a 800 dólares.

Blumenauer, el congresista de Oregón, estuvo entre los que votaron a favor, una decisión de la que ahora se arrepiente.

"No había ninguna pista de lo que nos estábamos metiendo", dijo. "Se presentó como una medida de eficiencia, un pequeño ajuste del umbral... pero no lo era" El impacto fue inmediato. En el año fiscal 2016, los paquetes "de minimis" que entraron en Estados Unidos se dispararon un 95% con respecto al año anterior, hasta casi 255 millones de paquetes, según datos de las aduanas estadounidenses. Entonces, como ahora, la mayoría de esos envíos tenían un valor declarado muy inferior a 800 dólares; el promedio era de 54 dólares en el año fiscal 2023, según la agencia. En otro giro imprevisto, aún más bienes inundaron a través "de minimis" después de la decisión del entonces presidente Donald Trump en 2018 de imponer fuertes aranceles a una gran cantidad de mercancías chinas, incluidos artículos cotidianos baratos como gorras de béisbol y zapatos. Antes de los aranceles de Trump, conocidos como Sección 301, los proveedores enviaban principalmente esta mercancía de bajo costo a granel a través de canales aduaneros formales. Después, para evitar los aranceles incrementados, los exportadores chinos y los importadores estadounidenses comenzaron a enviarla directamente a los consumidores a través "de minimis" para esquivarlos por completo, según exfuncionarios de aduanas estadounidenses y expertos en comercio. A principios de 2020, la pandemia golpeó, y un aumento de las compras en línea empujó el número de paquetes "de minimis" aún más. Unos 640 millones de envíos -alrededor del 60% de todos los paquetes "de minimis" que entran en Estados Unidos- procedían de China en el año fiscal 2023, según los datos de aduanas. Temu y Shein representan por sí solos casi la mitad, según un comité selecto del Congreso de Estados Unidos sobre la competencia con China.

No hago preguntas

México surgió como centro de fabricación ilícita de fentanilo a mediados de la década de 2010, según las autoridades antidroga estadounidenses. En esos días, China, el mayor productor químico del mundo, dominaba la producción de fentanilo terminado, así como las ventas de precursores a los cárteles mexicanos. Pero en 2019, en medio de la presión de Estados Unidos, China puso el fentanilo y sus análogos bajo control nacional, terminando efectivamente con las exportaciones ilícitas del producto terminado. Las bandas criminales de México intervinieron para hacerse cargo de la producción.

Los grupos necesitaban ahora más productos químicos de China que nunca, y más vías para introducirlos en México. Los cárteles habían estado organizando entregas a granel por mar y aire, según las autoridades estadounidenses, pero los barriles de material son más difíciles de ocultar a las fuerzas de seguridad que las cajas pequeñas. Fue entonces cuando despegó realmente el contrabando "de minimis" en paquetes pequeños a través de los aeropuertos estadounidenses, dijeron a Reuters funcionarios de aduanas y agentes antidroga de Estados Unidos. Sin duda, los ingredientes del fentanilo también entran en México a través de pequeños envíos aéreos. Para su investigación sobre la cadena de suministro, Reuters adquirió varios precursores enviados directamente a Ciudad de México desde China que, según químicos independientes, podrían utilizarse para fabricar la droga. Pero la velocidad, la fiabilidad y el gran volumen de paquetes que circulan por el sistema de entrada en Estados Unidos lo hacen especialmente atractivo para los traficantes, según las autoridades policiales estadounidenses.

El caso del transportista de paquetes a tiempo parcial de Tucson que ayudó al cártel de Sinaloa es característico de este cambio. Por primera vez se ofrecen aquí detalles sobre Wadih Daahir. Es probable que transportara miles de kilos de precursores de Estados Unidos a México entre 2021 y 2023, según dos agentes federales estadounidenses actuales y un exagente familiarizado con la situación. Un documento del gobierno mexicano de 2024 visto por Reuters confirmó detalles clave de la investigación estadounidense sobre las actividades de Daahir. La mayoría de estos productos químicos chinos habían entrado en Estados Unidos por el aeropuerto internacional de Los Ángeles y habían pasado la aduana gracias a la exención "de minimis", dijeron dos de los agentes. A continuación, los precursores se enviaron a la dirección de Daahir en Arizona.

Daahir fue interrogado, pero no acusado. Los investigadores llegaron a la conclusión de que no sabía lo que había dentro de las cajas y que no era consciente de que el contenido estaba destinado a la fabricación de fentanilo, como se requiere para un proceso penal. Murió de un ataque al corazón el 1 de julio de 2024. Días antes, el corpulento hombre de 63 años contó a Reuters en una entrevista en su casa cómo se había convertido en un eslabón involuntario de la cadena mundial de suministro de fentanilo.

Durante cuatro décadas, este hombre de mantenimiento había desarrollado un negocio paralelo transportando paquetes a su México natal, donde había nacido de padres inmigrantes libaneses. Los clientes mexicanos que necesitaban productos que no podían conseguir fácilmente en su país enviaban sus compras por correo al bungalow de ladrillo rojo de Daahir.

Cuando acumulaba suficientes paquetes, cargaba su camión y se dirigía a la frontera entre Estados Unidos y México, donde, según él, los agentes mexicanos siempre le hacían señas para que pasara. Daahir ponía una dirección de reenvío en los paquetes y los dejaba en manos de un mensajero local en la ciudad fronteriza de Nogales, en Sonora, para que los transportara a su destino final. Decía que cobraba el 25% del valor del paquete y que la mayoría de los clientes le pagaban mediante ingresos en una cuenta bancaria que tenía en México.

Daahir dijo que a menudo transportaba pesticidas, semillas y piezas de tractores. Así que no sospechó cuando un hombre que se hacía llamar "ingeniero Jonathan" se puso en contacto a finales de 2020 o principios de 2021 diciendo que necesitaba entregas regulares de agroquímicos a Sinaloa, y que pagaría 5.000 pesos (unos 250 dólares) por cada par de cajas llevadas a través de la frontera. Los envíos del ingeniero Jonathan comenzaron a llegar unas dos veces por semana a la casa de Daahir a partir de principios de 2021. Daahir dijo que nunca conoció a este cliente ni supo su apellido. El ingeniero Jonathan instruyó a Daahir para que anotara a otra persona en la etiqueta de envío para recibir la entrega en Sinaloa, un nombre que los agentes estadounidenses dijeron que resultó ser falso. Los agentes no quisieron revelar ese nombre a Reuters. "La gente en México pide cosas por Internet. Llegan aquí, las cojo y las envío a México", dijo Daahir en español, señalando una pila de paquetes en su porche. "No hago preguntas". Cuando decenas de agentes federales allanaron la casa de Daahir en enero de 2023, esperaban encontrar un laboratorio de fentanilo. En su lugar, encontraron unos 40 kilos de una sustancia en polvo dentro de varias cajas destinadas al misterioso cliente de Sinaloa. Dos agentes federales familiarizados con la situación dijeron a Reuters que el polvo resultó ser 4-AP, una sustancia química clave utilizada en la síntesis de fentanilo. En los tres meses anteriores a la redada, los agentes del HSI habían rastreado unos 900 kilos de precursores de fentanilo, en su mayoría 4-AP, que llegaban desde China hasta la puerta de Daahir, dijeron los dos agentes federales. Daahir dijo que pedidos de peso similar para el ingeniero Jonathan habían estado llegando como un reloj durante al menos dos años, lo que llevó a los investigadores a extrapolar que habían llegado unos 7.000 kilos.

Químicos independientes consultados por Reuters dijeron que esa cantidad de 4-AP produciría unos 5.300 millones de pastillas de fentanilo. Las autoridades mexicanas y estadounidenses rastrearon varios de los paquetes de Daahir hasta un almacén de Sinaloa controlado por un traficante de fentanilo con vínculos familiares con Joaquín "El Chapo" Guzmán, el antiguo capo del cártel de Sinaloa que ahora cumple cadena perpetua en Estados Unidos.

No se han practicado detenciones en este caso. El HSI se negó a responder a preguntas sobre Daahir, los productos químicos de fentanilo encontrados en su casa o la investigación del presunto operativo del cártel de Sinaloa al que supuestamente iban destinados los paquetes. La agencia dijo que está luchando contra la epidemia de fentanilo y atacando todos los aspectos de las organizaciones criminales transnacionales. El HSI "se toma muy en serio la amenaza que supone para nuestro país el contrabando de narcóticos ilícitos como el fentanilo y sus precursores químicos", dijo en un comunicado Katrina W. Berger, directora ejecutiva Asociada.

La agencia de aduanas de México y su fiscalía general federal, que investiga la delincuencia organizada, no respondieron a las solicitudes de comentarios sobre el caso.

Antes de su muerte, Daahir dijo a Reuters que sentía remordimientos por haber contribuido inadvertidamente a la crisis del fentanilo en Estados Unidos.

"Veo a la gente en la calle, drogada y hablando sola. Es realmente malo", dijo Daahir. Las autoridades estadounidenses dicen que es probable que haya cientos, posiblemente miles, de repartidores ocasionales en el suroeste de Estados Unidos que transportan mercancías a México; en palabras de un ex alto funcionario, un "ejército de hormigas" que los narcotraficantes pueden aprovechar. Los paquetes siguen llegando. Estados Unidos ha recibido casi 1.400 millones de envíos "de minimis" en el año fiscal 2024, un 40% más que el año anterior, según datos de Aduanas de Estados Unidos. Las muertes por sobredosis derivadas de la crisis del fentanilo, que comenzó hace aproximadamente una década, también siguen aumentando. Para finales de este año, se espera que la epidemia de opioides sintéticos se haya cobrado casi medio millón de vidas estadounidenses, según las últimas previsiones del Gobierno.

El número de víctimas ya supera al de soldados estadounidenses muertos en la Segunda Guerra Mundial.

