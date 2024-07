Reporte especial-onlyfans promete seguridad, pero los depredadores lo usan para explotar a niños

Por Linda So, Andrew R.C. Marshall y Jason Szep

2 jul (Reuters) - Cuando una chica de 16 años de Florida desapareció en abril de 2023, sus padres buscaron desesperadamente pistas en su teléfono. Lo que encontraron les sorprendió: Durante meses había enviado fotos y videos de ella desnuda a un hombre que entonces temían que la hubiera secuestrado.

"Un tipo acaba de llegar de Nueva Jersey", dijo su desconcertado padre al 911 tras leer los mensajes. "Hay algún tipo de asunto sexual y fotos explícitas (...) Algo así de malo".

Al día siguiente, los agentes de la comisaría encontraron a la niña, parcialmente desnuda, en una casa alquilada con el hombre, según los registros policiales. Una investigación reveló que había publicado decenas de videos e imágenes sexuales de la niña en OnlyFans, un mercado en línea en auge de porno casero. Un video, anunciado por 20 dólares, mostraba a la chica penetrándose a sí misma.

"Mírame ponerme súper salvaje", rezaba el pie de foto. El hombre, Ethan Díaz, de 22 años, fue acusado posteriormente de trata de seres humanos y otros delitos, de los que se ha declarado inocente.

OnlyFans hace promesas tranquilizadoras al público: Es estrictamente para adultos, con sofisticadas medidas para controlar a todos los usuarios, investigar todos los contenidos y eliminar y denunciar rápidamente cualquier material de abuso sexual infantil.

"Conocemos la edad y la identidad de todos los usuarios de nuestra plataforma", dijo el año pasado Keily Blair en un discurso. "No se permiten niños, nadie menor de 18 años en la plataforma".

El caso de la chica de Florida, detallado en registros policiales, documentos judiciales y entrevistas con las fuerzas del orden, echa por tierra las afirmaciones de OnlyFans. Y no es uno aislado.

Reuters documentó 30 denuncias en registros policiales y judiciales de Estados Unidos sobre la aparición de material de abuso sexual infantil en el sitio entre diciembre de 2019 y junio de 2024. Los archivos de casos examinados por la organización de noticias citaron más de 200 videos explícitos e imágenes de niños, incluidos algunos adultos teniendo sexo oral con niños pequeños.

En un caso, múltiples videos de un menor permanecieron en OnlyFans durante más de un año, según un investigador de explotación infantil que los encontró mientras ayudaba a Reuters en su reportaje y alertó a las autoridades en junio.

El impacto en algunas víctimas fue devastador. "Después de enterarme de la existencia del video, no podía salir a la calle sin tener miedo de que alguien viera mi cara", dijo un joven ante un tribunal de Massachusetts, después de que una película de su encuentro sexual a los 15 años con un entrenador de fútbol voluntario acabo a la venta en OnlyFans.

Los padres expresaron su incredulidad e indignación. "Estas plataformas tienen que tener responsabilidad", dijo a Reuters el padre de un chico de 16 años de Kansas. El calvario de la familia, dijo, es "una herida que nunca cicatrizará".

De los 30 casos revisados por Reuters, más de la mitad se saldaron con una detención y al menos tres con condenas penales.

En la mayoría -incluido el de la niña desaparecida de Florida- se trataba de adultos acusados de aprovecharse de menores para crear contenidos explícitos y venderlos en el sitio.

En otros casos, los menores pasaron el control de OnlyFans para vender su propio material sexualmente explícito, según los registros policiales. En el caso de los niños pequeños, un hombre utilizó el sitio para enviar a otro más de 100 archivos con abusos a niños de todas las edades.

Es casi seguro que los 30 casos subestiman la presencia de material de abusos sexuales a menores en OnlyFans.

Reuters recurrió a la legislación sobre registros públicos para obtener documentos en los que se mencionaba a OnlyFans de más de 250 de las mayores agencias policiales de Estados Unidos. Aunque casi la mitad de los organismos proporcionaron registros, muchos de ellos los alteraron mucho o se negaron a revelar cualquier caso que implique a niños, citando leyes estatales para proteger la identidad de los menores.

En respuesta a las preguntas detalladas de Reuters, un portavoz de la empresa declaró: "OnlyFans se enorgullece del trabajo que hacemos para perseguir, denunciar y apoyar agresivamente las investigaciones y enjuiciamientos de cualquiera que intente abusar de nuestra plataforma de esta manera".

El portavoz afirmó que OnlyFans cuenta con "rigurosos controles de seguridad" e informa voluntariamente de todos los casos sospechosos de material de abuso sexual infantil al National Center for Missing & Exploited Children, o NCMEC, una organización sin ánimo de lucro estadounidense a la que el Congreso encargó recopilar y entregar pistas a las fuerzas de seguridad.

OnlyFans también colabora estrechamente con las fuerzas del orden, organizaciones benéficas, Gobiernos y otros grupos para "garantizar que seguimos siendo líderes del sector en este campo", afirmó el portavoz.

OnlyFans no respondió a la mayoría de las preguntas de Reuters sobre los casos de este reportaje, incluida la forma en que el material sobre abusos a menores pudo eludir su vigilancia y si ha mantenido sus ingresos procedentes de cuentas en las que había menores implicados.

En ninguno de los casos se presentaron cargos penales contra el sitio web o su empresa matriz, Fenix International.

Reuters no encontró pruebas de que OnlyFans haya sido demandada o considerada responsable penalmente por contenidos de abusos sexuales a menores, según una búsqueda en bases de datos jurídicas estadounidenses e internacionales.

Las protecciones federales a la libertad de expresión han eximido en gran medida a las plataformas de redes sociales de responsabilidad por contenidos abusivos publicados por sus usuarios. Sin embargo, a medida que aumenta la preocupación por los daños en línea -especialmente los que afectan a niños-, el Congreso está tratando de endurecer las leyes federales para exigir responsabilidades a las plataformas.

En una audiencia celebrada en enero en el Senado de Estados Unidos sobre los efectos de las redes sociales, los legisladores arremetieron contra Meta y otras cuatro grandes plataformas por no proteger suficientemente a los niños. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, se comprometió en la audiencia a mejorar.

OnlyFans, que no fue convocada a la audiencia del Senado, ha sido elogiada por los trabajadores del sexo por hacer que el porno sea más seguro y rentable. Celebridades y personas influyentes en las redes sociales, profesores y madres presumen de que la plataforma les ha hecho ricos.

Los 3,2 millones de creadores de contenidos suelen vender imágenes y videos explícitos por una cuota de suscripción mensual, más pagos puntuales, quedándose con el 80% de las ventas. OnlyFans se queda con el resto, una tajada que le reportó casi 1.100 millones de dólares en ingresos en 2022, según sus últimos datos financieros.

Las suscripciones -en realidad, un muro de pago alrededor de casi todos los creadores de OnlyFans- hacen que el sitio sea difícil de examinar. La mayor parte del contenido es inaccesible para los no suscriptores y, por tanto, más difícil de encontrar y controlar en comparación con plataformas como Facebook o X.

Esto puede obstaculizar las investigaciones sobre presuntos abusos a menores en OnlyFans, según Matt W.J. Richardson, investigador de explotación infantil de la Iniciativa de Inteligencia contra la Trata de Seres Humanos, una organización estadounidense sin ánimo de lucro cuyo trabajo incluye la identificación de contenidos ilegales en Internet. "Es muy difícil saber con exactitud cuánto hay ahí", afirmó.

Los visitantes de OnlyFans.com sólo pueden buscar creadores por sus nombres de cuenta; no pueden buscar por categoría de interés. Esto hace que los creadores dependan en gran medida de las redes sociales más populares para atraer tráfico a sus cuentas de OnlyFans.

Algunos depredadores también utilizan estos sitios para encontrar menores a los que explotar en OnlyFans, según los registros policiales.

Así es como Díaz, el hombre de Nueva Jersey, supuestamente atrapó a la chica de Florida. Reuters hizo un seguimiento de su recorrido hacia OnlyFans a partir de entrevistas con detectives, registros judiciales, informes policiales y grabaciones de cámaras corporales. Comenzó en Snapchat, un popular lugar de reunión en línea para adolescentes, donde Díaz se fijó en ella.

Proxenetas y romeos

Empezó con un engaño.

La chica había estado publicando fotos suyas desnuda en Snapchat. Díaz le envió un mensaje en febrero de 2023, haciéndose pasar por una mujer que -con ayuda de un novio- había ganado mucho dinero vendiendo esas fotos. ¿La chica quería conocerle?

Díaz se presentó como su novio y le envió mensajes con su propio nombre. Se ganó su confianza, contó Edward Scoggins, detective de la comisaría del condado de St. Johns, que investigó el caso. Al poco tiempo, recuerda el detective, Díaz le dijo que la amaba y que quería estar con ella para siempre.

Este tipo de tácticas son utilizadas a menudo por los "proxenetas Romeo", que utilizan el "bombardeo de amor" y los regalos para "manipular a alguien para que haga cosas que de otro modo no haría", dijo Scoggins.

Según la policía, Díaz convenció a la chica para que grabara videos hardcore con masturbaciones y juguetes sexuales y luego los vendió en una cuenta de OnlyFans que él controlaba. La chica también publicó contenido sexual de sí misma en la cuenta, supuestamente bajo la dirección de Díaz.

Después, el 30 de abril del año pasado, Díaz voló desde Nueva Jersey para grabarse teniendo relaciones sexuales con ella. El porno con dos personas era "más deseable" en OnlyFans que los videos de ella en solitario, le dijo a la chica. La recogió en un Tesla blanco y la llevó a un Airbnb a 15 minutos de su casa. La llevó de compras y le compró lencería, joyas y zapatos, según Scoggins y las fotos policiales de los artículos y los recibos.

Cuando los ayudantes del comisario los descubrieron en el Airbnb, Díaz ya había grabado seis videos sexuales con la chica, según la fiscalía. Fue detenido antes de que pudiera publicarlos en OnlyFans.

Sin embargo, durante unos tres meses en 2023, Díaz fue capaz de publicar hasta 100 imágenes y videos de la niña en el sitio, dijo Scoggins.

Díaz eludió los controles destinados a responsabilizar a los titulares de cuentas de su propio contenido, según Scoggins y una revisión de las políticas de OnlyFans.

Según las normas actuales de OnlyFans, los aspirantes a creadores deben proporcionar al menos nueve datos y documentos de identificación personal, incluidos datos bancarios, una selfie con un documento de identidad oficial y, en Estados Unidos, un número de la seguridad social. Según la empresa, todo esto se verifica mediante una revisión humana y una tecnología de estimación de la edad que analiza el selfie.

Pero Díaz creó una cuenta e hizo que otra mujer la verificara como suya, según Scoggins. Esa mujer, a la que la policía no identificó, abandonó posteriormente OnlyFans. Pero su cuenta siguió activa y Díaz pudo acceder a ella. La llenó de videos de la chica y promocionó el contenido en Snapchat y Discord, un servicio de mensajería popular entre los jugadores en línea, para atraer clientes a su página de OnlyFans. Ganó unos 10.000 dólares con las tres plataformas, según Scoggins, y pagó a la chica 1.500 dólares.

Un portavoz de Snapchat dijo que las "robustas medidas" de la plataforma hacen "difícil que los adolescentes sean descubiertos y contactados por extraños". Un portavoz de Discord dijo que el "contenido que daña a los niños" no tenía cabida en la plataforma. Ninguno hizo comentarios específicos sobre el caso.

Díaz está a la espera de juicio en un tribunal estatal, acusado de trata de seres humanos, múltiples cargos de promoción de una actuación sexual por un niño y otros delitos. En un comunicado, James Hill, su abogado en Florida, señaló que Díaz tenía "sólo 21 años" cuando fue detenido. "Desde la fecha de su detención, ha estado luchando agresivamente contra los cargos que se le imputan", añadió Hill. "Por ley, se le presume inocente".

Si es declarado culpable de los cargos, Díaz se enfrenta a una cadena perpetua obligatoria.

Mientras tanto, la niña ha quedado marcada, informó la familia a la fiscalía del estado. "No hay lesiones físicas", dijo un miembro de la familia en una declaración escrita, "pero sí un trauma emocional".

"lo vemos todo"

OnlyFans ha hecho de la seguridad en línea un elemento central de su imagen.

"Moderamos todo el contenido de nuestra plataforma. Cada texto, cada mensaje, cada clip de audio, cada livestream, todo se modera. Lo vemos todo", dijo la presidenta ejecutiva, Kelly Blair, en una charla TEDx en 2023. "Lo hacemos para mantener segura a nuestra comunidad".

El portavoz de la empresa afirmó que "la falta de anonimato y la ausencia de cifrado de extremo a extremo en OnlyFans" permiten a las fuerzas de seguridad investigar las denuncias de contenidos ilegales en el sitio. El cifrado de extremo a extremo mantiene los datos totalmente privados entre remitente y destinatario.

Algunos grupos de protección de menores han elogiado OnlyFans. NCMEC, el centro de intercambio de información con sede en Estados Unidos, afirma que la empresa participa en iniciativas voluntarias para detectar y eliminar contenidos abusivos y cuenta con medidas de seguridad, como comprobaciones de edad e identidad, de las que carecen otros sitios. El NCMEC, financiado en gran medida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo que no recibe apoyo financiero de OnlyFans.

La Internet Watch Foundation, una organización británica sin ánimo de lucro centrada en la erradicación de los abusos sexuales a menores en línea, califica a OnlyFans de "líder del sector en seguridad en línea". La fundación afirma que OnlyFans paga 90.000 libras (114.000 dólares) al año por sus servicios diseñados para detectar imágenes de abusos a menores.

Sin embargo, una investigación de Reuters publicada en marzo descubrió fallos en el proceso de moderación de contenidos para adultos del sitio web. En más de 120 casos en Estados Unidos y 18 en Gran Bretaña, los adultos se quejaron de que se había publicado material sexualmente explícito sin su consentimiento, infringiendo las normas de OnlyFans y, en algunos casos, la legislación penal.

Un portavoz de OnlyFans dijo que el uso indebido de su plataforma es poco frecuente.

Los usuarios menores de edad también pueden eludir la vigilancia de OnlyFans y publicar su propio material explícito para la venta, según los registros policiales y las entrevistas. Una mujer de 19 años de Maryland, Monie Graham, declaró a Reuters que creó dos cuentas siendo menor de edad, y que en ambas ocasiones eludió el sistema de verificación de edad de la empresa.

Después de sobresalir en la escuela secundaria y graduarse un año antes, en junio de 2022, Graham se puso rebelde, dijeron ella y su madre, Krystal McKeever. Graham volvía a casa tarde por la noche, se metía en peleas y se negaba a conseguir un trabajo. McKeever la echó.

En septiembre, Graham dijo que había recurrido a OnlyFans por desesperación. "Tenía miedo, no sabía qué hacer. Sólo necesitaba una forma de ganar dinero. Así que fue entonces cuando me dije: vale, voy a crear un OnlyFans".

Utilizando el carné de conducir de un conocido adulto, creó una cuenta en OnlyFans y empezó a vender material sexualmente explícito de sí misma. Pronto empezó a ganar dinero.

McKeever dijo que descubrió la cuenta en diciembre de 2022, cuando unos amigos le avisaron. Estos le enviaron un aluvión de mensajes alarmantes con capturas de pantalla y grabaciones que habían descubierto en la cuenta de OnlyFans de Graham y que mostraban a la niña manteniendo relaciones sexuales con "hombres adultos", según un informe policial que presentó la madre.

Las palabras "HORNY HOURS" ("HORAS CALIENTES") estaban estampadas en la página de perfil de OnlyFans de la chica en ese momento, según una captura de pantalla a la que accedió Reuters. McKeever dijo a la policía que usaba Twitter -ahora llamado X- e Instagram para promocionar la página. "Tengo una oferta andando", publicó la chica en Instagram. "Los próximos 5 suscriptores cuestan solo 5 dólares".

La empresa matriz de Instagram, Meta, no hizo comentarios sobre el caso, pero dijo que no permite compartir o solicitar contenido de explotación sexual infantil. X no quiso hacer comentarios.

McKeever denunció los videos sexuales de menores a OnlyFans y se ofreció a proporcionar el certificado de nacimiento de la niña, dijo. Recibió un mensaje de OnlyFans diciendo que investigaría y se pondría en contacto con ella. La cuenta de OnlyFans de la niña permaneció activa en el sitio durante semanas.

"Lo comprobaba todos los días y seguía ahí", dijo McKeever. "Nunca se pusieron en contacto conmigo".

McKeever quería presentar cargos contra OnlyFans por facilitar contenido ilegal que explotaba a su hija, dijo. Pero cuando se puso en contacto con la policía del condado de Baltimore, Maryland, en diciembre de 2022, el agente le dijo que no podía, "porque ni siquiera sabía contra quién presentar cargos", recordó McKeever.

Un portavoz del Departamento de Policía del condado de Baltimore no quiso hacer comentarios sobre la declaración de McKeever. Reuters no pudo ponerse en contacto con el agente, que, según el portavoz, ya no trabaja en el departamento.

Frustrada, McKeever dijo que llamó a la Oficina Federal de Investigación y suplicó ayuda para conseguir que se retiraran los videos. Finalmente, un detective de la policía del condado consiguió retirarlos, según el portavoz de la policía. Al cabo de unas semanas, se cerró toda la cuenta de la adolescente, según McKeever.

Pero Graham encontró otra forma de entrar en OnlyFans. Preguntó a sus seguidores de Instagram si alguien tenía una cuenta de OnlyFans que no estuviera utilizando, y una mujer "simplemente me la dio", dijo a Reuters. Graham explicó que, siendo aún menor de edad, empezó a publicar contenidos en la nueva cuenta.

"No me gustaría que un menor de edad hiciera lo que yo hice", dijo. "Pero al mismo tiempo, tenía que hacer lo que tenía que hacer".

Reuters contó con la ayuda de Richardson, el investigador de explotación infantil, para rastrear la actividad de Graham en OnlyFans. Confirmó haber encontrado varios videos sexualmente explícitos de Graham que habían sido publicados en la cuenta más reciente el 4 de enero de 2023, meses antes de que Graham cumpliera 18 años.

Los videos llevaban una marca de agua con el nombre de la cuenta de OnlyFans cerrada de Graham y simplemente se habían vuelto a publicar en la cuenta nueva. Llevaban 16 meses en esa cuenta, aparentemente sin que OnlyFans los detectara. Richardson denunció los videos en junio al NCMEC, y la cuenta se cerró a los pocos días.

El NCMEC no quiso hacer comentarios sobre el caso, pero dijo que todos los informes de la CyberTipline se comparten con las fuerzas de seguridad para una posible investigación.

OnlyFans se negó a explicar cómo los videos no fueron detectados durante tanto tiempo.

(Reporte de Linda So en Augustine, Florida, y Washington; Jason Szep, en Washington; y Andrew R.C. Marshall en Londres. Edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters