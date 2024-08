'Represento a un paraíso': Sebastián Rivera obtiene bronce olímpico en lucha libre para Puerto Rico

PARÍS (AP) — Puerto Rico cerró los Juegos Olímpicos de París con un segundo podio.

El luchador Sebastián Rivera se alzó con la medalla de bronce en la categoría de hasta 65 kilogramos al derrotar el domingo 10-9 al mongol Tulga Tumur Ochir, un combate que se definió en el último segundo tras una revisión arbitral.

Después del combate, Rivera reveló que arrastra una dolencia en la rodilla y temió perderse la competencia.

“Estaba muy nervioso. Esta mañana no sabía sabía si iba a pelear”, dijo Rivera. “Tengo la rodilla bastante lastimada. Pero tengo un gran equipo de trabajo y me permitieron estar en condiciones".

Tras ser proclamado victorioso, Rivera hizo una voltereta para celebrar: “Mi hermana es muy buena en la gimnasia y me enseñó muchas maniobras cuando era pequeño. Me lo reservé para un momento como este”.

Oriundo de Nueva Jersey, el luchador de 25 años compitió en los equipos de las universidades de Rutgers en ese estado y de Northwestern en Illinois.

Rivera explicó el proceso que le llevó a representar a Puerto Rico en vez de Estados Unidos.

“Ellos (Puerto Rico) hablaron conmigo en en mi año junior (el tercero) en Northwestern y me dijeron que querían que combatiera por ellos y yo acepté”, indicó. “Así tal cual. Yo viajaba a Puerto Rico a cada rato ... cada tres meses estaba en Puerto Rico y me decía que era un lugar fantástico. Me gusta pasar el tiempo y entrenarme ahí, representarles, ir a la playa. Es un paraíso. ¿A quién no le gustaría representar a un paraíso”.

“¿Por qué la lucha de Estados Unidos me iba a pedir competir por ellos? No soy el mejor para ellos. Pero aquí tengo esta medalla", añadió.

Rivera, abanderado de la delegación boricua y subcampeón del mundo en 2023, atrapó el segundo bronce de la isla en París 2024.

El bronce de Rivera llegó al día siguiente que la campeona vigente Jasmine Camacho-Quinn quedó tercera en los 100 metros con vallas.

Se trata de apenas la tercera vez que Puerto Rico obtiene dos medallas en una misma edición de las justas de verano. Las otras fueron en Los Ángeles 1984 y Londres 2012, cuando la isla consiguió una presea de plata y otra de bronce en cada una de esas ediciones.

“Cualquier tipo de medalla en unos Juegos Olímpicos te alegra la vida. Es algo que únicamente se da cuatro años", manifestó Rivera. “Estoy súper contento. Mi familia me está acompañado. Lo han hecho en dos grandes competencias mundiales y he ganado medalla. Así fue en el Mundial y ahora acá. Es una buena racha”.

Para subirse al podio de la Arena del Campo de Marte, Rivera ganó un par de peleas en la ronda de repechaje.

Rivera se convirtió en el segundo luchador boricua que gana una medalla olímpica. El otro fue Jaime Espinal, plata en Londres 2012.

AP