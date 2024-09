Resonancia a Francisco Lindor no muestra daño estructural y el campocorto espera jugar esta semana

NUEVA YORK (AP) — El puertorriqueño Francisco Lindor dijo el lunes que no detectaron ningún tipo de daño estructural después de que se sometió a una resonancia magnética en su adolorida espalda y que espera que regrese a la alineación de los Mets de Nueva York esta semana.

“Estoy bien, estoy bien”, dijo el campocorto el lunes previo al primer juego de la serie ante Washington. “Todavía tengo un poquito de dolor, pero tenemos buenas noticias. Todo parece estar bien. Podrían ser entre tres a cinco días o incluso dos hasta tres. Depende de cómo reaccione mi espalda”.

Lindor se vio forzado a salir temprano en los juegos del viernes y domingo en Filadelfia, y no jugó el sábado.

“Cuando no puedo hacer lo que más amo, que es jugar en defensa, ahí fue cuando dije algo”, dijo Lindor. “Estaba un poco tímido hacia las roletas”.

Lindor tiene un promedio de bateo de .271, con 31 cuadrangulares, 86 carreras remolcadas y 27 bases robadas. El cuatro veces seleccionado al Juego de Estrellas estaba bateando para .193 con siete jonrones y 22 impulsadas hasta el 20 de mayo, pero desde entonces ha bateado para .307 con 24 vuelacercas y 64 producidas en sus últimos 101 juegos.

“Siendo honesto con ustedes, estaba expectante de lo peor”, dijo el mánager venezolano de los Mets de Nueva York, Carlos Mendoza, “Para que Lindor no esté en la alineación un día y que luego esté alineado y sale del juego después de una entrada – eso dice mucho, porque yo sé qué tan fuerte y resistente es este chico y él va a jugar en medio de lesiones”.

Lindor dijo que no recibió inyección de cortisona.

“Solo dijeron que su espalda está molestando – el término médico, no puedo decirles eso”, dijo Lindor. “Escuché hasta cierto punto. Tan pronto dijeron que no hay daño estructural, me desconecté”.

