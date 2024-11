Resumen 1-dirigentes del bce temen que los aranceles de trump afecten más al crecimiento

(Reescribe con comentarios de Nagel y De Guindos, agrega detalles y contexto, cambia titular y slug)

FRÁNCFORT, 18 nov (Reuters) - Dos altos responsables de política monetaria del Banco Central Europeo señalaron el lunes que estaban más preocupados por el daño que los nuevos aranceles comerciales esperados de Estados Unidos harían al crecimiento económico en la zona euro que por cualquier impacto en la inflación.

Los inversores y los dirigentes monetarios de todo el mundo están a la espera de conocer los detalles de la nueva política comercial del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, después de que hiciera del proteccionismo un elemento clave de su discurso ante los votantes durante la campaña electoral.

El vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, y el presidente del Bundesbank alemán, Joachim Nagel, hicieron hincapié en el impacto que las nuevas restricciones comerciales tendrían sobre la producción, mientras que se mostraron más optimistas sobre las perspectivas de inflación, que se ha ido relajando tras un repunte de dos años.

"El equilibrio de los riesgos macroeconómicos ha pasado de la preocupación por la elevada inflación al temor por el crecimiento económico", dijo De Guindos en un acto celebrado en Fráncfort.

"Las perspectivas de crecimiento se ven empañadas por la incertidumbre sobre las políticas económicas y el panorama geopolítico, tanto en la zona euro como a escala mundial. Las tensiones comerciales podrían aumentar aún más, incrementando el riesgo de que se materialicen eventos de cola".

Algunos analistas temen que el segundo mandato de Trump pueda traer una reedición mucho peor de la guerra comercial de 2018-2019 del expresidente republicano con China, con consecuencias para Europa y posibles represalias.

Nagel, hablando en Tokio, dijo que los aranceles prometidos por Trump pondrían patas arriba el comercio internacional, pero que no estaba "excesivamente" preocupado por su impacto en la inflación.

"La integración mundial tendría que disminuir sustancialmente para provocar un aumento notable de las presiones inflacionistas", dijo. "Y, hasta ahora, no lo hemos visto".

Afirmó que si la fragmentación geoeconómica provocara mayores presiones inflacionistas, el BCE y otros bancos centrales podrían mantenerlas a raya mediante tipos de interés más altos.

No obstante, también afirmó que el BCE no podía "descuidar por completo la producción" y que no reaccionaría de forma exagerada a los movimientos de la inflación.

"Nuestro mandato consiste en lograr una inflación del 2% a medio plazo", afirmó. "Esto nos permite responder con flexibilidad y evitar reacciones exageradas que podrían conducir a la desestabilización".

Asimismo, De Guindos se mostró confiado en que la inflación se estabilizará en el 2% el próximo año y la política monetaria seguirá el mismo camino.

El BCE ha recortado los tipos de interés en tres ocasiones desde junio, al acercarse la inflación de la zona del euro a su objetivo del 2%, y ha revisado a la baja sus previsiones de crecimiento en dos ocasiones, ya que la recuperación de los 20 países que comparten el euro se ha mostrado esquiva. (Información de Francesco Canepa y Tom Sims; edición de Toby Chopra y Susan Fenton; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

