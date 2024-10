Resumen 2-israel ataca sede de inteligencia de hezbolá en líbano; irán dice que no dará marcha atrás

Por Maya Gebeily y James Mackenzie

Beirut/jerusalén, 4 oct (reuters) - israel dijo que había atacado la sede de inteligencia de hezbolá en beirut durante la noche y estaba evaluando los daños el viernes tras una serie de ataques contra figuras de alto rango del grupo que el líder supremo de irán tachó de contraproducentes. israel ha estado sopesando opciones en su respuesta al ataque con misiles balísticos iraníes del martes, que irán había llevado a cabo en respuesta a la acción militar de israel en líbano.

Los precios del petróleo han subido ante la posibilidad de un ataque contra las instalaciones petrolíferas de Irán, mientras Israel persigue sus objetivos de hacer retroceder a los militantes de Hezbolá en Líbano y eliminar a sus aliados de Hamás en Gaza. El ataque aéreo contra Beirut, parte de un asalto más amplio que ha expulsado de sus hogares a más de 1,2 millones de libaneses, iba dirigido contra el posible sucesor del líder de Hezbolá, Hasán Nasralá, apoyado por Irán y asesinado por Israel hace una semana. El destino de Hashim Safi Al Din no estaba claro y ni Israel ni Hezbolá han hecho comentarios al respecto.

A primera hora del sábado, se oyó una explosión y se vio humo sobre los suburbios del sur de Beirut a primera hora del sábado, según testigos de Reuters, poco después de que el ejército israelí emitiera dos alertas para que los residentes de la zona fueran evacuados inmediatamente. La primera alerta advirtió a los residentes en un edificio del barrio de Borj El Brajneh y la segunda en un edificio del distrito de Choueifat. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el viernes que pensaría en alternativas a atacar los campos petrolíferos iraníes si estuviera en el lugar de Israel, y añadió que cree que Israel aún no ha concluido cómo responder a Irán. Biden fue preguntado en una rueda de prensa en la Casa Blanca si pensaba que, al no entablar la diplomacia, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, estaba tratando de influir en las elecciones estadounidenses del 5 de noviembre, en las que el expresidente republicano Donald Trump se enfrenta a la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. "Si está tratando de influir en las elecciones, no lo sé, pero no cuento con ello", dijo Biden en respuesta. "Ninguna administración ha hecho más por ayudar a Israel que yo". El Gobierno de Líbano dice que más de 2.000 personas han muerto allí en el último año, la mayoría en las últimas dos semanas.

El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, calificó el número de víctimas civiles como "totalmente inaceptable". El Gobierno libanés ha acusado a Israel de atacar a civiles, señalando decenas de mujeres y niños muertos. No ha desglosado la cifra global entre civiles y combatientes de Hezbolá.

Israel afirma que ataca prestaciones militares y toma medidas para mitigar el riesgo de daños a civiles. Acusa a Hezbolá y Hamás de esconderse entre la población civil, lo que éstos niegan.

El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró que esta semana había muerto un estadounidense en Líbano y que Washington estaba trabajando para comprender las circunstancias del incidente.

Kamel Ahmad Jawad, de Dearborn, Michigan, murió en un ataque aéreo israelí el martes, según su hija, un amigo y la congresista estadounidense que representa a su distrito. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, declaró que el departamento estaba "alarmado" por los informes, y añadió: "es un imperativo moral y estratégico que Israel tome todas las precauciones factibles para mitigar los daños a civiles". El último derramamiento de sangre en el conflicto palestino-israelí, que dura ya décadas, tiene su origen en un ataque perpetrado por militantes palestinos de Hamás el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y en el que unos 250 fueron tomados como rehenes, según los recuentos israelíes. El posterior asalto israelí a Gaza ha matado a más de 41.000 palestinos, según el Ministerio de Sanidad de Gaza, y ha desplazado a casi toda la población de Gaza, provocado una crisis de hambre y dado lugar a acusaciones de genocidio que Israel niega. El ejército israelí dijo que unos 70 proyectiles fueron lanzados desde Líbano hacia territorio israelí el viernes por la noche y fueron interceptados o cayeron en campo abierto. Israel envió fuerzas terrestres al Líbano esta semana tras los ataques con misiles iraníes. Ha dicho que sus operaciones terrestres están "localizadas" en pueblos cercanos a la frontera, pero no ha especificado hasta dónde avanzarían en Líbano ni cuánto durarían.

Israel afirma que el objetivo de las operaciones es permitir que decenas de miles de sus ciudadanos regresen a sus hogares tras los bombardeos de Hezbolá que les obligaron a evacuar su norte.

Irán promete no retroceder la salva de misiles iraní fue en parte una represalia por el asesinato en manos de israel del secretario general de hezbolá, nasralá, una figura dominante que había convertido al grupo en una poderosa fuerza armada y política con alcance en todo oriente medio. el líder iraní, el ayatolá alí jamenei, dijo ante una multitud en teherán que irán y sus aliados regionales no darían marcha atrás. los adversarios de israel en la región deben "redoblar sus esfuerzos y capacidades... y resistir al enemigo agresivo", dijo jamenei en una rara aparición al frente de la oración del viernes, en la que mencionó a nasralá y calificó de legal y legítimo el ataque de irán contra israel.

Afirmó que Irán no "pospondrá ni actuará precipitadamente para cumplir con su deber" de enfrentarse a Israel.

La agencia de noticias semioficial iraní SNN citó al subcomandante de la Guardia Revolucionaria, Ali Fadavi, diciendo el viernes que si Israel atacaba, Teherán atacaría las instalaciones energéticas y de gas israelíes. (James Mackenzie y Steven Scheer en Jerusalén; Maya Gebeily y Timour Azhari en Beirut; Parisa Hafezi en Estambul; Kanishka Singh, Phil Stewart, Jeff Mason, Andrea Shalal e Idrees Ali en Washington; Tala Ramadan, Jana Choukeir, Maha El Dahan, Pesha Magid, Elwely Elwelly, Parisa Hafezi y Clauda Tanios desde Dubai. Redacción de Michael Georgy. Editado en español por Natalia Ramos y Héctor Espinoza)

Reuters