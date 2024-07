Resumen-trump hace un dramático relato del intento de asesinato en la convención republicana

Por Nathan Layne, Joseph Ax y Jeff Mason

Milwaukee/rehoboth beach, eeuu, 18 jul (reuters) - d onald trump describió el jueves cómo sobrevivió por poco a un atentado contra su vida, diciendo a una audiencia embelesada en la convención nacional republicana en su primer discurso desde el ataque que sólo estaba allí "por la gracia de dios todopoderoso".

"Oí un fuerte zumbido y sentí que algo me golpeaba muy, muy fuerte en la oreja derecha", dijo en Milwaukee, con un grueso vendaje cubriéndole la herida. "Me dije: 'Vaya, ¿qué ha sido eso? Sólo puede ser una bala"

Cuando le dijo a la multitud que "se suponía que no tenía que estar aquí", el público le contestó a coro: "¡Sí que lo estás!". Con fotos de un Trump ensangrentado en las pantallas detrás de él, Trump elogió a los agentes del Servicio Secreto que corrieron a su lado y rindió homenaje al bombero voluntario que murió, Corey Comperatore, besando su casco de bombero.

El expresidente adoptó un tono inusualmente conciliador durante los primeros momentos del discurso, cuando aceptó formalmente la candidatura presidencial del partido.

"Me presento para ser presidente de todos los Estados Unidos, no de la mitad de los Estados Unidos, porque no hay victoria si se gana para la mitad de los Estados Unidos", dijo, en un marcado cambio para el usualmente belicoso expresidente.

Sin embargo, no tardó en volver a atacar a la administración Biden, afirmando sin pruebas que sus acusaciones penales tienen motivaciones políticas para impedir su elección.

El discurso puso el broche final a un evento de cuatro días en el que fue recibido con adulación por un partido que ahora parece totalmente a su servicio.

Su entrada fue digna de una estrella de la televisión o de un luchador profesional: una pantalla se levantó lentamente para mostrar a Trump de pie frente a unas enormes luces dispuestas para deletrear su apellido antes de que se proyectara una imagen de la Casa Blanca detrás de él.

Por su parte, el rival de Trump en las elecciones del 5 de noviembre, el presidente demócrata Joe Biden, estaba "reflexionando" sobre la conveniencia de abandonar la carrera, según una fuente, después de que altos cargos del partido, aliados en el Congreso y grandes donantes le advirtieron de que no podía ganar tras su decepcionante actuación en el debate del 27 de junio.

Biden, de 81 años, se encontraba aislado en su casa de Delaware tras contraer COVID-19. Su médico dijo que sus síntomas eran leves.

Antes de que Trump subiera al escenario, la convención hizo una pausa para dar la bienvenida a su esposa, Melania Trump, a la que rara vez se ha visto durante la campaña. Entró en el escenario al son de música clásica y saludó a la multitud desde un palco situado junto al candidato a la vicepresidencia, el senador J.D. Vance.

(Reporte de Nathan Layne y Joseph Ax en Milwaukee, Jeff Mason en Delaware y Nandita Bose y Steve Holland en Washington; Reportaje adicional de Helen Coster, Costas Pitas, Gram Slattery, Alexandra Ulmer y Stephanie Kelly; Redacción de Joseph Ax. Edición en español de Javier López de Lérida)

