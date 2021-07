Rey de España traslada al presidente alemán la solidaridad del pueblo español con las familias de las víctimas

El Rey Felipe VI ha hablado este viernes con el presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, a quien ha trasladado la solidaridad del pueblo español con el alemán y con las familias de las víctimas tras las fuertes inundaciones en el oeste de Alemania y el sur de Bélgica que han dejado, por el momento, 129 muertos y miles de desaparecidos.

La Policía de Alemania ha informado este viernes de que al menos 103 personas han muerto en los estados de Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado, los más afectados del país con más de 63 y 43 fallecidos, respectivamente.

Los datos indican que por el momento una veintena de personas habrían muerto en la ciudad de Colonia, si bien otras 15 lo habrían hecho en Euskirchen. Además, más de 30 habrían fallecido en el distrito de Ahrweiler, el más afectado.

Asimismo, las autoridades de Ahrweiler han confirmado que 1.300 personas continúan en paradero desconocido, si bien esperan que muchas de ellas estuvieran de vacaciones. Además de las víctimas y desaparecidos, las inundaciones han provocado graves destrozos en vías y puentes, así como problemas en la red de telefonía móvil, lo que ha dejado a la población de la zona incomunicada.

El ministro principal de Renania-Palatinado, Malu Dreyer, ha aseverado que el alcance exacto del desastre aún no es previsible. "El sufrimiento sigue aumentando", ha dicho antes de pedir tomar medidas para frenar el cambio climático. "Cualquiera que aún no haya entendido que el cambio climático tiene sus consecuencias no puede ser ayudado", ha recalcado.

