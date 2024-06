Reynolds batea un jonrón tardío en victoria 1-0 de Piratas ante Rojos

PITTSBURGH (AP) — Bryan Reynolds pegó un jonrón de la ventaja en la baja de la octava entrada y los Piratas de Pittsburgh superaron 1-0 el miércoles a los Rojos de Cincinnati.

Reynolds conectó en un cambio de velocidad de 80 millas por hora de Nick Martinez (2-5) y disparó sobre el muro del jardín central para llegar a 10 cuadrangulares en la temporada para que los Piratas se llevaran dos de tres ante Cincinnati.

Colin Holderman (3-0) retiró a los tres bateadores que enfrentó en la octava al ingresar tras una brillante actuación de Mitchel Keller. David Bednar trabajó una novena perfecta para su 16mo salvamento.

Los equipos se combinaron para apenas cinco imparables en un húmedo día en el PNC Park en el que Keller y Hunter dominaron.

Keller permitió dos hits —sencillos a Jonathan India y el dominicano Santiago Espinal— en poco más de siete entradas ponchando a siete.

Por los Rojos, los dominicanos Elly de la Cruz de 4-0, Santiago Espinal de 3-1.

Por los Piratas, el dominicano Oneil Cruz de 4-0. El cubano Yasmani Grandal de 3-1.

