Rigaku desarrolla tecnología para la visualización 3D de la estructura a escala atómica del carbono amorfo

El Laboratorio de Rayos X de Rigaku Corporation, una empresa del Grupo Rigaku Holdings y socio global de soluciones para análisis de rayos X (sede: Akishima, Tokio; presidente y director ejecutivo: Jun Kawakami; “Rigaku”), ha desarrollado el Método de Modelado RMC y Dispersión Total de Rayos X (“TXS-RMC”). TXS-RMC es una poderosa tecnología que aclara la estructura 3D a escala atómica del carbono amorfo 1.

The structural model of amorphous carbon (left), estimated by TXS-RMC using SmartLab (right) (Graphic: Business Wire)

El TXS-RMC facilita una comprensión más profunda de la estructura y la función no solo de los materiales amorfos sino también de los materiales cristalinos. También se espera que contribuya a mejorar el rendimiento de los dispositivos de baterías y a acelerar el desarrollo de materiales funcionales avanzados para la transmisión de gases, fluidos y electricidad.

1: “Amorfo” se define como un material que posee una disposición irregular de átomos o moléculas, en lugar de una disposición regular como en el caso de un cristal.

Anteriormente, la estructura a escala atómica de los materiales amorfos solo se podía manejar de forma cualitativa o predecir/estimar mediante dinámica molecular (MD). El uso de la tecnología de visualización estructural 3D de TXS-RMC permite obtener información precisa. Las aplicaciones previstas incluyen el avance de la comprensión de las propiedades físicas y la predicción de características en relación con las estructuras a escala atómica.

La tecnología TXS-RMC responde a la fuerte demanda de desarrollo de materiales funcionales avanzados para determinar si un material determinado posee la estructura, las propiedades o las características deseadas. Otro gran avance de la tecnología TXS-RMC es la ampliación de la gama de materiales a los que se puede aplicar el análisis de rayos X de la estructura a escala atómica, que abarca no solo los cristales sino también los materiales amorfos.

En la edición del 25 de octubre de 2024 de Scientific Reports se publicó un artículo sobre TXS-RMC : “Estructura local del carbono amorfo investigada mediante dispersión total de rayos X y modelado RMC” https://www.nature.com/articles/s41598-024-76796-x

Acerca del laboratorio de rayos X de Rigaku

Fundado en 1992, el Laboratorio de Rayos X de Rigaku es el único laboratorio privado en Japón dedicado a la investigación de rayos X. Alrededor de 70 especialistas en tecnología de rayos X realizan investigaciones en el Laboratorio de Rayos X, trabajando no solo en aplicaciones para productos sino también en el avance general de la ciencia y la tecnología para la humanidad.

Acerca de The Rigaku Group

Desde su fundación en 1951, los profesionales especializados en ingeniería del grupo Rigaku se han dedicado a beneficiar a la sociedad con tecnologías de vanguardia, en especial en sus campos centrales de rayos X y análisis térmico. Con presencia en el mercado de más de 90 países y unos 2000 empleados de 9 operaciones globales, Rigaku es un socio de soluciones en la industria y en los institutos de análisis de investigación. Nuestro porcentaje de ventas en el extranjero ha alcanzado aproximadamente el 70%, al tiempo que mantenemos una cuota de mercado excepcionalmente alta en Japón. Junto con nuestros clientes, seguimos desarrollándonos y creciendo. Conforme se expanden las aplicaciones, desde semiconductores, materiales electrónicos, baterías, medioambiente, recursos, energía y ciencias biológicas hasta otros campos de alta tecnología, Rigaku hace realidad innovaciones “To Improve Our World by Powering New Perspectives” (Para mejorar nuestro mundo impulsando nuevas perspectivas). Para más información, visite rigaku-holdings.com

