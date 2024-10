Riley Keough cumplió un deber al terminar las memorias de Lisa Marie Presley

Riley Keough accedió rápidamente a completar las memorias de su madre. Pensó que las escribirían juntas, reflexionando sobre su extraordinaria vida, pero el proyecto se convirtió en una responsabilidad mucho mayor después de la repentina muerte de Lisa Marie Presley en 2023.

Terminar la tarea que su madre, la única hija de Elvis y Priscilla Presley y música por derecho propio, había comenzado años antes, provocó “todo tipo de emociones”, dijo Keough en una entrevista con The Associated Press antes de la publicación del libro el martes.

“Simplemente se sintió como una especie de deber que tenía que cumplir por ella”, dijo Keough. “Estoy feliz de que se haya logrado y de que esté en el mundo para que la gente lo lea”.

“From Here to the Great Unknown” se llama así en un guiño a la conmovedora letra de “Where No One Stands Alone” de Presley, una canción que Lisa Marie grabó a dúo con su padre.

El libro toca temas de “amor, pérdida, dolor, madres, hijas y adicciones”, dijo Keough, y agregó que fue concebido como una forma de que Lisa Marie contara su historia con sus propias palabras y se conectara con los demás.

Keough escuchó fielmente grabaciones de su madre contando recuerdos y experiencias grandes y pequeñas para escribir. Lisa Marie habló abiertamente sobre el día en que murió su padre, su relación con su madre, su matrimonio con Michael Jackson, su lucha contra la adicción y la muerte de su hijo Benjamin en 2020, entre muchas otras partes de su vida.

Aunque la vida de Lisa Marie había sido carne de tabloide desde días después de su nacimiento, sus memorias detallan momentos íntimos en Graceland, incluida la forma en que temía por la salud de Presley cuando era niña. En el capítulo titulado “Se ha ido”, escribió que de pequeña a menudo se preocupaba por la muerte de su padre e incluso escribió un poema con la línea “Espero que mi papá no muera”.

También escribió que Graceland se convirtió en un “todos contra todos” el día de la muerte de Presley en 1977, y que se llevaron joyas y artículos personales “incluso antes de que fuera declarado muerto”.

La escritura franca de Lisa Marie se extiende a la sección centrada en su matrimonio con Jackson de 1994 a 1996. Escribió que Jackson confesó su amor por ella cuando todavía estaba casada con el músico Danny Keough, y que el deseo de él por tener hijos con ella, junto con su creciente dependencia a los medicamentos recetados, fue lo que fracturó su relación.

Keough dijo que escuchar la voz de su madre en las grabaciones fue a veces “desgarrador”, pero disfrutó escuchando recuerdos felices, como la forma en que sus padres se conocieron y se enamoraron. Keough y Benjamin fueron los hijos que Lisa Marie tuvo con Keough, su primer esposo.

“Me dan ganas de decirles a todos que hablen con sus padres y grabarlos contando todas las historias sobre cómo se conocieron y todas estas cosas porque es genial tenerlo”, dijo.

El papel de Keough fue completar partes de la historia de Lisa Marie a las que no había llegado antes de su muerte en enero de 2023 por una obstrucción del intestino delgado causada por una cirugía bariátrica a la que se sometió años antes. Algunas de esas brechas incluían momentos más ligeros y recuerdos felices de la vida adulta de su madre.

“Hasta la adicción de mi madre, que fue cuando yo tenía 25 años, creo que todos podíamos decir que teníamos una vida realmente hermosa y excepcionalmente afortunada y maravillosa”, dijo Keough. “No definiría nuestras vidas, colectivamente, como una tragedia. Creo que hay mucho más”.

Y aunque esos momentos más divertidos y alegres, como Lisa Marie recorriendo Graceland en un carrito de golf y Keough jugando a la escuela para pasar el rato con su madre, se detallan a lo largo del libro, Keough dijo que Lisa Marie quería escribir sobre el dolor y sobre la pérdida de su hijo.

Escribir sobre su experiencia en el duelo por su hermano y detallar su muerte por suicidio no fue algo “súper natural” para Keough, pero dijo que sabía que su madre no lo habría evitado. Lisa Marie escribió que quería honrar a su hijo iniciando conversaciones francas sobre el suicidio, la adicción y la salud mental.

”¿Cómo me curo?”, escribe Lisa Marie en el libro. “Ayudando a la gente”.

Para Keough, gran parte de su vida ahora ha girado en torno a aprender a vivir con el dolor y lidiar con las pérdidas monumentales que ha enfrentado.

“Mis últimos cuatro años han sido puro dolor, tanto dolor. Pero es algo con lo que camino. Simplemente tienes un corazón roto, y así es como es, y aprendes a vivir con estos agujeros y la tristeza y el dolor y el amor y el anhelo y la falta y la confusión y todo eso”, dijo Keough. “Es muy complicado. Creo que hay que tratar de permitir que esté ahí”.

Al ser la hija del Rey del Rock & Roll, gran parte de la vida de Lisa Marie tuvo experiencias singulares, pero Keough dijo que todo lo que su madre quería a través de sus memorias era “conectarse con la gente a nivel humano”.

“Su objetivo era contar su historia para que la gente pudiera relacionarse y sentirse menos sola en el mundo, por eso creo que contamos historias”, dijo Keough. “Así que ese es mi objetivo”.

