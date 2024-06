Rishi Sunak se disculpa por faltar a ceremonia del Día D para volver a la campaña electoral

LONDRES (AP) — El primer ministro británico, Rishi Sunak, se disculpó el viernes por abandonar prematuramente las conmemoraciones del Día D en Francia para regresar a la campaña electoral, una decisión que sus rivales políticos calificaron de vergonzosa.

Sunak, quien lucha por mantener su puesto en las elecciones del 4 de julio en Reino Unido, dijo que, “tras reflexionar”, la decisión fue un error.

Sunak no estuvo junto a líderes como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Olaf Scholz, y el líder ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, en el principal evento conmemorativo en la playa de Omaha en Normandía el jueves. El ex primer ministro David Cameron, quien ahora es ministro de exteriores, representó al Reino Unido.

El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, el actual favorito para ganar las elecciones, asistió y fue fotografiado reuniéndose con Zelenskyy y otros líderes.

Sunak había asistido previamente a una ceremonia en el memorial británico en Normandía junto al rey Carlos III y los veteranos supervivientes de la Segunda Guerra Mundial. También asistió a una conmemoración en Portsmouth, Inglaterra, el día anterior.

Sunak escribió en X, antes Twitter, que el 80 aniversario de la invasión aliada que ayudó a liberar a Europa de los nazis “debería ser sobre aquellos que hicieron el sacrificio supremo por nuestro país. Lo último que quiero es que las conmemoraciones sean eclipsadas por la política”.

“Tras reflexionar, fue un error no quedarme más tiempo en Francia, y me disculpo”, añadió.

El primer ministro grabó una entrevista con el canal de televisión ITV el jueves después de regresar de Francia, aunque dijo que esa no fue la razón por la que acortó su viaje.

Sunak insistió en que “se apegó al itinerario” que se había trazado para él para el Día D semanas antes de que convocara las elecciones.

“Tras reflexionar fue un error no quedarme más tiempo y me he disculpado por eso, pero también creo que no es correcto politizar en medio de las conmemoraciones del Día D”, dijo. “El enfoque debería estar justamente en los veteranos y su servicio y sacrificio por nuestro país”.

Un clip de la entrevista publicado por ITV mostró a Sunak negando las acusaciones de la oposición de que mintió al hacer declaraciones inexactas sobre los planes fiscales del Partido Laborista.

Starmer dijo que “Rishi Sunak tendrá que responder por su elección” de saltarse el evento del Día D.

“Para mí solo había una opción... No iba a estar en ningún otro lugar”, dijo Starmer a los periodistas.

El líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, dijo que fue “una total negligencia del deber” por parte de Sunak el saltarse la ceremonia.

Nigel Farage, líder del partido populista Reform U.K., dijo que “las personas patrióticas que aman a su país” no deberían votar por Sunak. Farage busca atraer a los votantes conservadores con sus posiciones populistas y antiinmigración. Seguramente mencionará el episodio del Día D en un debate entre siete partidos que se transimitrá por televisión el viernes. Todos los principales partidos estarán representados, aunque Sunak y Starmer no participarán.

Craig Oliver, quien fue director de comunicaciones del gobierno conservador de Cameron, dijo que “el problema para Rishi Sunak esta mañana es que se le acusa de no entender lo que significa ser primer ministro y cuáles son sus deberes como tal”.

Los 650 escaños de la Cámara de los Comunes están en juego el 4 de julio. El líder del partido que pueda comandar una mayoría, ya sea solo o en coalición, se convertirá en primer ministro.

Ken Hay, veterano del Día D de 98 años, dijo que la decisión de Sunak de “abandonar” había decepcionado al país.

“No tengo un gran respeto por los políticos”, dijo Hay a Sky News.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

