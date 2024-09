River plate iguala con independiente en clásico del fútbol argentino

BUENOS AIRES, 1 sep (Reuters) - River Plate empató el domingo 0-0 en su visita a Independiente de Avellaneda en uno de los clásicos más populares del fútbol argentino, en una jornada en la que Huracán perdió el invicto y el liderato de la liga.

Con el empate en la decimotercera jornada de la Liga Profesional, River cayó al décimo lugar de la tabla de posiciones con 18 puntos, a nueve del líder Vélez Sarsfield y siete por debajo del escolta Atlético Tucumán.

El popular conjunto argentino llegó además al quinto empate consecutivo, y el cuarto desde el regreso de Marcelo Gallardo como director técnico.

"No quiero ser tan dramático, no hemos ganado en el campeonato y sí es raro, desde que llegué yo no lo pudimos hacer, pero no todo es negativo", dijo Gallardo en rueda de prensa.

"Independiente hizo un esfuerzo enorme con uno menos, se cerró muy bien, a nosotros nos faltó eficacia y, cuando no la tenés, el rival se potencia", indicó Gallardo.

En el partido disputado en el estadio Libertadores de América - Ricardo Bochini, Independiente quedó con 10 jugadores a los 12 minutos por la expulsión de Santiago López tras una falta sobre el chileno Paulo Díaz.

Pese a la ventaja numérica, River no encontró los caminos para superar la firme defensa del equipo local que prolongó su invicto a seis partidos, con tres victorias y tres empates, sin goles recibidos.

Por su parte, en partido disputado en el estadio Tomás Ducó, Huracán perdió 2-0 como local frente a Tigre, con lo que perdió el invicto y el liderato del fútbol argentino que hasta el inicio de la jornada compartía con Vélez Sarsfield.

Los goles que dieron la victoria a Tigre los anotaron el paraguayo Blas Armoa y Florián Monzón a los 22 y 79 minutos, respectivamente.

"El equipo tuvo una bajante, ya pasó en el partido anterior. Hay que saber sostener una situación muy importante como la punta", dijo en rueda de prensa el director técnico de Huracán, Frank Kudelka.

En otros partidos del domingo, San Lorenzo de Almagro venció 2-1 como visitante a Platense, mientras que Racing Club perdió 1-0 en su visita a Atlético Tucumán.

El sábado, Boca Juniors superó 2-1 a Rosario Central, el líder Vélez Sarsfield goleó 4-0 a Independiente Rivadavia, Defensa y Justicia venció 1-0 a Barracas Central, Talleres ganó 1-0 a Estudiantes, mientras que Newell's Old Boys y Belgrano igualaron 0-0. (Reporte de Ramiro Scandolo. Editado por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters