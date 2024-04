Rodrygo: "Está todo abierto y quien falle menos allí, pasará"

El delantero del Real Madrid Rodrygo Goes ha asegurado que deberían haber "cerrado antes" el partido de este martes ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu (2-2), de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, y considera que quien "falle menos" en el Etihad Stadium pasará la eliminatoria.

"Teníamos que haber cerrado el partido antes, hemos fallado ahí, y ahora nos toca ganar allí. Está todo abierto, como estaba todo abierto hoy, y creo que quien falle menos allí va a pasar", señaló en declaraciones a Movistar+ tras el encuentro. "Queríamos ganar, queríamos salir con un resultado positivo de aquí, pero fallamos un poco y hemos encajado unos goles que no se podían encajar", añadió.

Por otra parte, el atacante brasileño analizó el choque ante los de Pep Guardiola. "Siempre es difícil empezar perdiendo muy temprano, pero luego remontamos. Podríamos controlar un poco más el partido, ellos siempre tocan, tocan, pero en las contras teníamos mucho peligro".

Por último, habló de su posición en el campo este martes. "Creo que ellos no me esperaban por la izquierda, porque siempre está Vini ahí. Hoy lo hemos hecho diferente, hemos hecho una táctica nueva y nos ha salido bien; el resultado no fue el que queríamos, pero ha salido bien. Vamos ahora a pensar en la próxima semana", concluyó.