Roger waters, ocupado en su nuevo álbum, dice que la reunión de pink floyd "no está en mí"

Por Marie-Louise Gumuchian

LONDRES, 3 jul (Reuters) - Roger Waters descartó la idea de que Pink Floyd vuelva a reunirse en un escenario, diciendo que está "ocupado haciendo otras cosas", incluyendo trabajar en un nuevo álbum y escribir unas memorias.

En una entrevista a Reuters, el guitarrista y cantautor afirmó que le encantó su etapa en el grupo de rock que fundó en 1965, pero que no tenía planes de volver a actuar con sus dos antiguos compañeros, el batería Nick Mason y el guitarrista David Gilmour.

Waters, la fuerza creativa detrás de álbumes como "The Dark Side of the Moon" y "The Wall", abandonó Pink Floyd en 1985 tras diferencias personales y creativas.

Se vio envuelto en disputas legales por el uso del nombre del grupo mientras sus antiguos compañeros continuaban sin él.

Gilmour y él llevan años enfrentados en una de las rencillas más famosas del rock, y más recientemente han discutido en las redes sociales por la guerra entre Rusia y Ucrania.

A la pregunta de si volverían a tocar juntos, Waters respondió: "No, ¿para qué? "No, ¿para qué?"-

La idea de una reunión, dijo, era como una necesidad nostálgica en algunas personas, pero añadió que "no está en mí".

Los integrantes de Pink Floyd actuaron juntos por última vez en el concierto benéfico Live 8, celebrado en Londres en 2005, cuando Waters se unió en el escenario a Mason, con quien mantiene una relación de amistad, Gilmour y el teclista Richard Wright.

"Lo hicimos. Y no me arrepiento porque Rick (Wright) seguía vivo, y estoy muy contento de que hayamos tenido la oportunidad de hacer al menos tres o cuatro números", dijo Waters.

"Tocamos razonablemente bien y a la gente le gustó. Así que estoy muy, muy contento. ¿Quiero hacer algo parecido? No, sobre todo porque solo quedamos tres vivos"

Wright murió en 2008. El líder original Syd Barrett, que dejó la banda en 1968 debido a su comportamiento errático provocado por el abuso de drogas, murió en 2006.

Mason dijo a Reuters en mayo que estaría abierto a una reunión, pero que no había ganas de Waters y Gilmour.

"Estoy ocupado haciendo otras cosas (...) no tiene nada que ver con ningún rencor ni nada", dijo Waters.

"David y yo somos personas muy, muy diferentes y eso está bien"

Waters, de 80 años, dijo que actualmente estaba trabajando en su nuevo álbum, titulado "The Bar", así como en unas memorias.

"He estado trabajando en él durante un par de años (...) y ahora estoy en una especie de proceso de edición. Así que estoy ocupado", dijo. (Reporte de Marie-Louise Gumuchian; edición en español de Javier López de Lérida)

Reuters