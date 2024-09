Roglic gana la 19ª etapa y se coloca líder de la Vuelta a dos días del final

El esloveno Primoz Roglic (Red Bull-BORA-hansgrohe) se impuso en el Alto de Moncalvillo, en la 19ª etapa de la Vuelta a España, tras la que arrebató el maillot rojo de líder de la general al australiano Ben O'Connor (Décathlon-AG2R La Mondiale).

Roglic, que persigue su cuarta Vuelta a España (2019, 2020 y 2021), llegó a meta con 46 segundos de ventaja sobre el francés David Gaudu y el danés Mattias Skjelmose.

En la general, Roglic, que comenzó la etapa con salida en Logroño con 5 segundos de desventaja con 0'Connor, cuenta ahora con un colchón de 1 minuto y 54 segundos sobre el hombre que llevaba 13 días como líder, y 2 minutos y 20 segundos sobre el español Enric Mas cuando restan dos etapas para la conclusión, con una contrarreloj en Madrid.

Fue la 15ª victoria de etapa entre todas sus participaciones en la Vuelta -y la tercera en esta edición- para el corredor esloveno, antiguo especialista del salto de esquí, que asestó el golpe definitivo a la etapa a poco menos de seis kilómetros para meta al arrancar del grupo de favoritos acompañado de sus compañeros Aleksandr Vlasov y el colombiano Daniel Felipe Martínez, que no tardaron en verse obligados a dejar solo a su jefe de filas en las rampas de la subida final, de 8,6 kilómetros al 6,9%.

- "No está hecho" -

"No necesitaba la victoria de etapa, pero algunos chicos decidieron que me ayudarían, así que fuimos a por ello", explicó Roglic, que ya había ganado en el Alto de Moncalvillo en 2020. "Tenía algunos recuerdos realmente buenos de esta subida, y no me decepcionó. Preciosa", valoró el corredor esloveno, que está más cerca de igualar el récord de cuatro Vueltas que está en manos del español Roberto Heras.

Al inicio del puerto fue absorbido por el grupo de los corredores más fuertes el croata del Bahrain Fran Miholjevic, último superviviente de una escapada de cinco corredores que llegaron a contar con una renta de cinco minutos.

Cuarto en la general es el ecuatoriano Richard Carapaz que perdió algunos segundos en meta, y queda a 2 minutos y 54 segundos de Roglic, y con el tercer cajón del podio a 34 segundos.

Sin embargo, pese al nuevo contexto, la Vuelta dista de estar sentenciada, con una vigésima y penúltima etapa el sábado entre Villarcayo y Picón Blanco, con siete subidas catalogadas, la última de ellas de 1ª categoría, con casi ocho kilómetros de ascensión al 9,1% de pendiente media y tramos de hasta el 18%.

"La gran etapa reina todavía está por venir mañana", avisó Roglic. Y "en Madrid no haremos el paseo habitual, sino una contrarreloj, así que está lejos de estar hecho",

