Rojas, Thompson-Herah, Messi o Doncic: los grandes ausentes en París-2024

Las atletas Yulimar Rojas y Elaine Thompson-Herah, los futbolistas Lionel Messi y Kylian Mbappé o el basquetbolista Luka Doncic: varias estrellas internacionales no competirán en los Juegos Olímpicos de París-2024 por distintos motivos.

- Atletismo -

En abril, la estrella absoluta del triple salto, la venezolana Yulimar Rojas, se rompió el tendón de Aquiles izquierdo y tuvo que renunciar a su objetivo de defender en París el título olímpico logrado hace tres años en Tokio. La siete veces campeona mundial [entre citas al aire libre y bajo techo] estará en París como abanderada de la delegación de Venezuela en la ceremonia de apertura.

Otra protagonista de los Juegos de Tokio en el atletismo, la jamaicana Elaine Thompson-Herah, que se convirtió en Japón en la primera en revalidar sus oros olímpicos en 100 y 200 metros, tuvo que renunciar por una lesión también el tendón de Aquiles, en su caso sufrida en junio en Nueva York. En su ausencia, las esperanzas jamaicanas en la velocidad femenina recaerán en la doble subcampeona mundial de 100 metros Shericka Jackson y en la eterna Shelly-Ann Fraser-Pryce, que participará en sus quintos Juegos Olímpicos a sus 37 años.

El keniano Kelvin Kiptum era un serio candidato al oro en el maratón de los Juegos de París, pero falleció en un accidente de tráfico el pasado febrero, cuando tenía apenas 24 años y apenas unos meses después de haber establecido un nuevo récord mundial (2h00:35) en Chicago.

La vigente campeona olímpica de salto alto, la rusa Mariya Lasitskene, se perderá los Juegos de París como todos los atletas rusos, excluidos por la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics) debido a la invasión rusa de Ucrania.

En el salto con garrocha no estará el brasileño Thiago Braz, campeón olímpico en 2016, suspendido por dopaje pero que dispuso de una oportunidad para buscar la mínima clasificatoria de manera cautelar, a finales de junio, aunque sin éxito.

- básquet -

Después de una gran temporada en la NBA, donde fue subcampeón con Dallas, el esloveno Luka Doncic no pudo clasificarse con su selección para unos segundos Juegos Olímpicos consecutivos.

Derrotado por la Grecia de Giannis Antetokounmpo en semifinales del torneo Preolímpico que tuvo lugar en Atenas, Doncic será el principal ausente del básquet olímpico, donde las estrellas de la NBA del 'Team USA' sí que estarán presentes, primero en Lille y luego presumiblemente en la parte decisiva de la competición en París.

- ciclismo -

El campeón olímpico en ruta en Tokio, el ecuatoriano Richard Carapaz, fue descartado por su federación para los Juegos Olímpicos en beneficio de su compatriota Jhonatan Narváez, que destacó en el Giro de Italia. Una decisión que no gustó a Carapaz, protagonista en el Tour de Francia 2024, en el que llegó a lucir el maillot amarillo de líder en la parte inicial de la carrera y que ganó el pasado miércoles la 17ª etapa, además de coronarse como mejor escalador.

Algo similar le ocurrió el medallista de oro de contrarreloj en Tokio, el esloveno Primoz Roglic. El tres veces campeón de la Vuelta a España pagó la competitividad del ciclismo de su país, con su compatriota Tadej Pogacar, que estará acompañado en la cita por Matej Mohoric, Luka Mezgec y Jan Tratnik.

- fútbol -

Recién presentado a los hinchas del Real Madrid, Kylian Mbappé no podrá cumplir su sueño de estar en los Juegos Olímpicos en su país. El francés nunca ocultó que quería acudir a París-2024, pero su nuevo club rechaza liberar a los jugadores para la cita olímpica.

El argentino Lionel Messi, recién proclamado campeón de la Copa América con su selección, tampoco estará en la competición. Ya ganó el torneo en 2008. A sus 36 años considera que su calendario está ya suficientemente cargado.

- natación -

Doble campeón olímpico de natación en Tokio en 100 y 200 metros espalda, Evgeny Rylov no formará parte de la quincena de deportistas rusos que competirán en París bajo bandera neutral. El nadador de 27 años prefirió renunciar a los Juegos Olímpicos para "no rebajarse al nivel de los provocadores occidentales", un tono en línea con el Kremlin. Sargento de policía en Lobnia, en la periferia de Moscú, no tenía opciones de que el COI le autorizara a competir.

Para ser invitados a los Juegos, los "deportistas individuales neutrales" deben superar el obstáculo de las clasificaciones y luego un doble control, por las federaciones internacionales y después por el COI, demostrando que no han apoyado activamente la guerra en Ucrania y que no tienen lazos con el ejército o las agencias de seguridad de su país.

Bdu/dr/pm

AFP