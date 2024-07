Ronald Koeman: "Frenkie De Jong está preocupado, no está para jugar"

El seleccionador de los Países Bajos, Ronald Koeman, ha asegurado este viernes que el jugador neerlandés del FC Barcelona Frenkie De Jong está "preocupado" por su lesión y ha añadido que "todavía no está para jugar", por lo que reitera que fue un error que jugara "partidos importantes" con el Barça cuando no estaba listo.

"Claro que hablo con él porque nos conocemos bien, está preocupado por su lesión. Tiene una lesión importante y hay que esperar para ver cómo sigue todo. Le deseo suerte y que se recupere temprano, pero todavía no está para jugar", señaló a los medios antes de su torneo solidario 'Koeman Cup by Fundación Sportium'.

Koeman repitió que quería contar con De Jong para la recietne Eurocopa 2024 de Alemania y lamentó que no pudiera ser así. "Esperábamos antes de la Eurocopa que seguramente pudiera ser que no llegara al primer partido, para jugar, pero teníamos esperanzasde que jugara el torneo y al final no ha sido así", señaló.

Y lo atribuye a una mala gestión de su anterior club, el FC Barcelona. En su momento, durante la EURO, el seleccionador 'oranje' aseguró: "Su club se arriesgó antes y ahora tenemos que pagar el precio".

Pues sigue reiterando esas palabras. "Yo sé mucho más que vosotros. Jugó partidos importantes cuando él no estaba para jugar. Quizá sí para jugar (algo), pero no estaba con ritmo de partidos ni de entrenamientos para disputar los partidos contra el PSG", lamentó.

"Por otro lado lo entiendo, porque era un momento muy importante para el Barça, pero al final, si Frenkie mismo tiene que volver ahora, sabiendo que es algo más complicado, a decidir no jugaría porque no estaba para jugar esos partidos importantes. Para la salud de Frenkie, no fue bueno jugar", declaró Ronald Koeman.

Europa Press