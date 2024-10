Rpt-trump dice que despedirá al fiscal especial jack smith si es elegido presidente

(Repite para alcanzar m[as clientes, texto sin cambios)

WASHINGTON, 24 oct (Reuters) - El candidato presidencial republicano Donald Trump dijo el jueves que si es elegido despediría al fiscal federal que investiga si intentó anular su derrota en las elecciones de 2020.

El expresidente Trump, al ser consultado durante una entrevista sobre si se indultaría a sí mismo o despediría al fiscal especial Jack Smith, dijo: "Es muy fácil. Lo despediría en dos segundos".

Trump añadió: "No, no creo que me impugnaran si despidiera a Jack Smith", en el podcast del conservador Hugh Hewitt.

Smith está al frente de la causa penal federal que acusa a Trump de subversión electoral en la votación de 2020 que ganó el presidente Joe Biden. (Reporte de Doina Chiacu; Editado en español por Natalia Ramos )

