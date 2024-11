Rudy Giuliani es reprendido por acusar a juez de injusticia en caso de activos

NUEVA YORK (AP) — En un arrebato de ira en un tribunal de Nueva York, Rudy Giuliani acusó a un juez el martes de hacer suposiciones incorrectas sobre él mientras intenta cumplir con una orden que le requiere entregar la mayoría de sus activos a dos trabajadoras electorales que ganaron un caso de difamación en su contra.

El juez federal de distrito, Lewis J. Liman, respondió diciendo que no permitirá que el exalcalde de Nueva York y excandidato presidencial interrumpa más en la corte a menos que sea un testigo jurado.

La interrupción a una audiencia previa al juicio de otro modo rutinaria en Manhattan ocurrió mientras el juez interrogaba al abogado de Giuliani sobre por qué Giuliani aún no había proporcionado el título de un automóvil que había entregado en su esfuerzo por satisfacer un fallo de difamación de 148 millones de dólares ganado por dos extrabajadoras electorales de Georgia.

“Su cliente era el fiscal federal de este distrito”, dijo el juez, refiriéndose a los años que Giuliani pasó en la década de 1980 como jefe de la fiscalía federal del distrito sur de Nueva York, mientras sugería que era difícil creer que Giuliani fuera incapaz de conseguir un duplicado del título del automóvil.

Giuliani se inclinó hacia adelante y comenzó a hablar en un micrófono, diciéndole al juez que había solicitado una copia duplicada del título del automóvil, pero que aún no había llegado.

“La implicación de que no he sido diligente al respecto es totalmente incorrecta”, dijo Giuliani en un tono de reprimenda. “La implicación que hace es contra mí y cada implicación contra mí es incorrecta”.

Giuliani continuó: "No estoy empobrecido. Todo lo que tengo está asegurado. No tengo coche. No tengo tarjeta de crédito. No tengo dinero en efectivo. No puedo acceder a cuentas bancarias que realmente serían mías porque han puesto... órdenes de bloqueo, por ejemplo, en mi cuenta del Seguro Social, lo que no tienen derecho a hacer.”

Liman respondió advirtiendo a los abogados defensores que la próxima vez que Giuliani interrumpa una audiencia, “no se le permitirá hablar y el tribunal tomará medidas”.

El juez dijo que Giuliani podría elegir representarse a sí mismo o dejar que los abogados lo hagan, pero “no puedes tener una representación híbrida”.

Si Giuliani quiere hablar en la corte nuevamente, puede ser puesto en el estrado de los testigos y jurar como testigo, agregó Liman.

El intercambio ocurrió en una audiencia en la que el juez se negó a retrasar un juicio del 16 de enero sobre la disposición de la residencia de Giuliani en Florida y los anillos de la Serie Mundial.

Esos son dos conjuntos de activos que Giuliani está tratando de proteger de la confiscación como parte de la orden de Liman de entregar muchas posesiones preciadas a las trabajadoras electorales.

Anteriormente en el procedimiento, el abogado defensor Joseph M. Cammarata pidió a Liman que retrasara el juicio, que se celebrará sin jurado, durante un mes debido a la “participación” de Giuliani en la planificación de la inauguración del presidente electo Donald Trump.

“Mi cliente consulta regularmente y trata directamente con el presidente electo Trump sobre cuestiones que están teniendo lugar mientras la nueva administración está en marcha, así como la inauguración”, dijo Cammarata. “Mi cliente quiere ejercer su derecho político a estar allí”.

El juez rechazó la solicitud, diciendo que el “calendario social” de Giuliani no era una razón para posponer el juicio.

Giuliani, quien una vez sirvió como abogado personal de Trump, fue encontrado responsable el año pasado de difamar a dos trabajadoras electorales de Georgia al acusarlos falsamente de manipular boletas durante la elección presidencial de 2020. Las mujeres dijeron que enfrentaron amenazas de muerte después de que Giuliani falsamente afirmara que introdujeron boletas en maletas, contaron boletas múltiples veces y manipularon las máquinas de votación.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

