Rusia asalta la ciudad ucraniana de vuhledar, según varios blogueros y medios de comunicación

MOSCÚ, 24 sep (Reuters) - El ejército ruso ha comenzado a asaltar la ciudad de Vuhledar, un bastión en el este de Ucrania que ha resistido los ataques rusos desde el comienzo de la guerra de 2022, según varios blogueros militares rusos y medios de comunicación estatales. Los soldados rusos en el este de Ucrania avanzaron a su ritmo más rápido en dos años en agosto, según múltiples mapas de fuentes abiertas, a pesar de que una incursión ucraniana en la región rusa de Kursk trató de obligar a Moscú a desviar tropas. El presidente Vladimir Putin ha dicho que el principal objetivo táctico de Rusia es actualmente tomar la totalidad de la región de Dombás, en el sureste de Ucrania. Rusia controla algo menos de una quinta parte de Ucrania, incluido alrededor del 80% del Dombás. El ejército ruso ha estado avanzando hacia el oeste en puntos clave a lo largo de unos 150 km del frente en la región de Donetsk, siendo el centro logístico de Pokrovsk un objetivo clave. El 17 de septiembre capturaron la cercana Ukrainsk y ahora estaban entrando en la ciudad de Vuhledar, situada en lo alto de una colina, a unos 80 km al sur de Pokrovsk. "Las unidades rusas han entrado en Vuhledar: ha comenzado el asalto a la ciudad", dijo Yuri Podolyaka, un bloguero militar prorruso nacido en Ucrania. Varios blogueros de guerra prorrusos confirmaron el ataque. El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus fuerzas habían derrotado a unidades ucranianas en una serie de asentamientos, entre ellos Vuhledar, que los rusos llaman Ugledar, y que la Agrupación de Fuerzas Rusas del Este había mejorado sus posiciones tácticas. No dio más detalles sobre Vuhledar. Un vídeo no verificado en los medios de comunicación estatales rusos mostraba a Vuhledar, que tenía una población de más de 14.000 habitantes antes de la guerra, bajo un intenso bombardeo aéreo y de artillería. La administración militar de Vuhledar no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. Andri Kovalenko, director del Centro de Lucha contra la Desinformación del Consejo de Seguridad ucraniano, dijo que el uso de bombas aéreas guiadas por Rusia había ayudado al ejército ruso avanzar en la zona. "(Vuhledar) solía ser fácil de defender, está en terreno elevado. Pero con la llegada activa de bombas aéreas guiadas al frente, el enemigo logró destruirlo y avanzar hacia el flanco", dijo Kovalenko. "Las bombas aéreas guiadas y la aviación son lo único que permite moverse a la infantería enemiga". Por separado, los analistas de inteligencia de fuentes abiertas de Ucrania dijeron en Telegram que las tropas rusas estaban tratando de rodear Vuhledar y habían estado golpeándolo con artillería y bombas guiadas.

GUERRA El avance ruso hacia el oeste se produce en un momento crucial de la guerra. Ucrania está intentando conseguir una mayor implicación de Occidente en la guerra obteniendo permiso para utilizar misiles estadounidenses, británicos y franceses en ataques contra Rusia, un paso que, según Putin, significaría que Occidente estaría luchando directamente contra Rusia. El director de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, William Burns, advirtió en abril que si Occidente no prestaba más ayuda a Ucrania, sus fuerzas sufrirían más derrotas en el campo de batalla, algo que, según él, envalentonaría a los competidores de Occidente en todo el mundo.

Ninguno de los dos bandos da cifras convincentes de sus bajas, aunque el Wall Street Journal informó este mes de que alrededor de un millón de ucranianos y rusos habían muerto o resultado heridos en la guerra. El avance relativamente rápido del ejército ruso hacia el oeste —que cuenta con ventaja numérica sobre Ucrania— ha consistido en rodear ciudades y obligar a las tropas ucranianas, a menudo exhaustas, a retirarse. "Creo que es inevitable una retirada gradual de las posiciones allí, dadas las tendencias en desarrollo", dijo el martes el analista militar Oleksandr Musienko, afincado en Kiev, añadiendo que Vuhledar había cumplido su papel en la defensa del frente oriental.

(Información de Reuters en Moscú y Anastasiia Malenko y Yuliia Dysa en Kiev; redactado por Guy Faulconbridge y Lincoln Feast; editado por Gareth Jones; editado en español por Javi West Larrañaga)

