Rusia declina comentar sobre un posible canje de prisioneros con eeuu a cambio de gershkovich

MOSCÚ, 19 jul (Reuters) - El Kremlin se negó el viernes a comentar la posibilidad de un canje de prisioneros con Estados Unidos en relación con el periodista del Wall Street Journal Evan Gershkovich, cuyo juicio por espionaje debía concluir en las próximas horas. Un tribunal ruso dijo inesperadamente el viernes que pronunciaría su veredicto a las 1200 GMT después de que la fiscalía estatal pidiera una condena de 18 años para Gershkovich, que niega haber espiado. Al ser preguntado por Reuters si era posible un acuerdo de intercambio que implicara a Gershkovich, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo: "Dejaré su pregunta sin respuesta". Hablando antes sobre una pregunta diferente, Peskov dijo que si bien la comunicación entre Moscú y Washington bajo la presidencia de Donald Trump 2017-2021 había sido un desafío, había habido más diálogo entonces que bajo el presidente Joe Biden. "Solo podemos repetir que ha habido muchas tensiones, muchos puntos de tensión, muchos puntos de contradicción durante la presidencia del señor Trump, pero al menos hubo diálogo", dijo Peskov a los periodistas. Peskov dijo que, por el contrario, no hubo "prácticamente ningún" diálogo con la administración de Biden. El portavoz del Kremlin habló un día después de que Trump aceptara la nominación presidencial republicana en la convención nacional de su partido en Milwaukee. El Kremlin dijo esta semana que, aunque "no se hizo nada bueno por Rusia" durante la presidencia de Trump, el hecho de que los países mantuvieran algún tipo de diálogo era un "elemento positivo". Trump ha afirmado que podría poner fin rápidamente al conflicto en Ucrania en caso de ser reelegido en noviembre, una afirmación que el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo esta semana que debía considerarse de forma realista. El presidente Vladimir Putin dijo en febrero que prefería a un Biden "más predecible" que a Trump como presidente, pero añadió que estaba dispuesto a trabajar con cualquier líder estadounidense. En junio, dijo que el resultado no supondría una gran diferencia para Rusia en ninguno de los dos casos. (Información de Dmitry Antonov; redactado por Gleb Stolyarov y Lucy Papachristou; editado por Mark Trevelyan; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters