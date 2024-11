Rusia dice haber derribado siete misiles ucranianos sobre la región rusa de kursk

25 nov (Reuters) - Siete misiles ucranianos y siete drones fueron destruidos durante la noche sobre la región rusa de Kursk, según informó el lunes el gobernador de la región fronteriza con Ucrania, en lo que un analista describió como un "ataque masivo".

"Nuestros cazas de defensa antiaérea repelieron anoche el ataque de las Fuerzas Armadas ucranianas", escribió en su canal de Telegram el gobernador de la región de Kursk, Alexéi Smirnov. Smirnov no dio más detalles. El Ministerio de Defensa de Rusia dijo en su actualización de la mañana que un total de 23 aviones no tripulados ucranianos fueron destruidos sobre el territorio ruso. El ministerio no mencionó ningún misil en su comunicado. Un analista militar prorruso, Roman Alyojin, que trabaja como asesor del gobernador, dijo en Telegram que "Kursk fue objeto de un ataque masivo con misiles de fabricación extranjera" durante la noche.

"Hubo un ruido enorme, y muchos (misiles)", dijo Alyokhin.

Reuters no pudo verificar las informaciones de forma independiente. No estaba claro qué armas utilizó Ucrania. No hubo comentarios inmediatos por parte de Ucrania. Ucrania lanzó una incursión sorpresa en la región de Kursk en agosto, pero desde entonces ha perdido más del 40% del territorio que había capturado, ya que las fuerzas rusas han preparado varias oleadas de contraataques, dijo a Reuters una fuente militar ucraniana de alto rango. Después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, permitiera a Kiev disparar misiles suministrados por Estados Unidos contra objetivos en el interior de Rusia, Ucrania disparó la semana pasada misiles de crucero ATACMS estadounidenses y Storm Shadow británicos contra Rusia. Moscú respondió atacando a Ucrania con un nuevo misil balístico hipersónico. (Información de Lidia Kelly en Melbourne; edición de Himani Sarkar y Lincoln Feast; edición en español de Jorge Ollero Castela)

