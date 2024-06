Rusia dice no cortará diálogo sobre arsenal nuclear: ria

8 jun (Reuters) - Rusia mantendrá abiertas las líneas de diálogo con las potencias nucleares, pero responderá en consecuencia si Estados Unidos despliega más armas estratégicas, declaró el sábado la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Maria Zakharova.

Sus declaraciones a la agencia de noticias estatal RIA se produjeron después de que el presidente Vladimir Putin dijera el viernes que el país podría hacer ajustes en su doctrina nuclear.

Eso provocó que un asesor de la Casa Blanca dijera que Estados Unidos podría tener que desplegar más armas nucleares estratégicas en los próximos años para disuadir las crecientes amenazas de Rusia, China y otros países.

"No hemos interrumpido el diálogo con nadie. No hemos cortado lazos. No hemos cortado las plataformas de diálogo", afirmó Zakharova. "Siempre hemos declarado que incluso en las situaciones más difíciles hay espacio para el diálogo (...) Por tanto, no tiene sentido llamarnos al diálogo, nunca lo hemos rechazado".

Pranay Vaddi, máximo responsable de control de armamento del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, hizo sus comentarios en un discurso sobre "un enfoque más competitivo" del control de armamento.

En él se esbozaba un cambio de política destinado a presionar a Moscú y Pekín para que dieran marcha atrás en sus rechazos a las peticiones estadounidenses de conversaciones sobre la limitación de arsenales.

Putin, en su discurso del viernes, dijo que no descartaba cambios en la doctrina nuclear rusa, que establece las condiciones en las que podrían utilizarse dichas armas. En caso necesario, dijo el líder, Rusia podría probar un arma nuclear, añadiendo que no veía la necesidad de hacerlo en estos momentos.

Desde que Putin ordenó la entrada de tropas en Ucrania en febrero de 2022, ha dicho en varias ocasiones que Rusia utilizaría ese tipo de armas si fuera necesario para defenderse.

"Ayer el presidente fue claro. Existe una doctrina nuclear. Si hay que ajustarla, se hará", dijo Zakharova.

(Reporte de Reuters; Editado en español por Javier Leira)

Reuters