Rusia dice que las elecciones de moldavia no fueron libres y que los resultados plantean preguntas

MOSCÚ, 21 oct (Reuters) - Las elecciones de Moldavia no fueron libres y los resultados mostraron un aumento "difícil de explicar" de los votos a favor de la presidenta Maia Sandu y de la Unión Europea, dijo el lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov. "Lo que vemos es una tasa de aumento de votos mecánicamente difícil de explicar a favor de Sandu y a favor de aquellos participantes en el referéndum que estaban a favor de una orientación hacia la UE", dijo Peskov.

Una mayoría del 50,17% votó "sí" en el referéndum sobre la adhesión de Moldavia a la Unión Europea, según los resultados casi definitivos publicados el lunes, después de que Sandu dijera que las dos votaciones del domingo se habían visto empañadas por injerencias externas "sin precedentes". Peskov describió la campaña electoral de Moldavia como "no libre", quejándose de que a la oposición se le había negado la oportunidad de hacer campaña y había sido objeto de represión por parte de las autoridades. "Se les persiguió, se les metió en las cárceles, se les interrogó, no se les permitió entrar en el país, se cerraron los medios de comunicación, se bloquearon recursos de internet, etc.", afirmó Peskov.

En las primeras horas del lunes, Sandu se dirigió a los ciudadanos moldavos afirmando que había "pruebas claras" de que grupos criminales que trabajaban junto con "fuerzas extranjeras hostiles a los intereses nacionales" habían intentado comprar 300.000 votos.

"Si ella está diciendo que no recibió votos debido a ciertos grupos criminales, debe presentar pruebas", dijo Peskov.

"Y estaría bien que la señora Sandu explicara el número tan elevado de voces que disienten de su línea. ¿Se trata también de bandas criminales? ¿O quiere decir que los ciudadanos moldavos que no la apoyan están asociados a bandas criminales? Aquí hay muchos matices". (Información de Dmitri Antonov; editado por Guy Faulconbridge; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters