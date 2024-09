Rusia expulsará a 6 diplomáticos británicos acusados de espionaje y "actividades subversivas"

El Servicio Federal de Seguridad de Rusia acusó el viernes a seis diplomáticos británicos de espionaje y anunció la retirada de sus credenciales.

Además, los diplomáticos serán expulsados del país, reportó la televisora estatal rusa citando a un funcionario del servicio de seguridad, conocido como FSB.

La decisión se produce dos días después de que Estados Unidos y Reino Unido prometieron cerca de 1.500 millones de dólares de ayuda adicional a Ucrania, mientras las autoridades ucranianas renovaban sus pedidos para utilizar los misiles suministrados por Occidente contra objetivos en territorio ruso.

El FSB dijo que recibió documentos que indicaban que los diplomáticos habían sido enviados a Rusia por una división de la Oficina de Exteriores de Reino Unido “cuya principal tarea es infligir una derrota estratégica a nuestro país”, y que estaban implicados en “actividades de recopilación de inteligencia y subversivas”.

De acuerdo con un reporte de la televisora estatal rusa, los seis diplomáticos se reunieron con medios de comunicación independientes y grupos de derechos que habían sido declarados “agentes extranjeros”, una calificación que las autoridades rusas suelen dar a organizaciones y personas críticas con el Kremlin.

La embajada de Reino Unido en Moscú no respondió de inmediato a una petición de comentarios de The Associated Press. La Oficina de Exteriores británica tampoco realizó comentarios.

La vocera del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo en un comunicado en internet que “estamos totalmente de acuerdo con las evaluaciones de las actividades de los llamados diplomáticos británicos expresadas por el FSB ruso. La embajada británica ha ido mucho más allá de los límites marcados por las Convenciones de Viena".

Los diplomáticos llevaban a cabo “acciones subversivas destinadas a causar daño a nuestro pueblo”, agregó la nota.

AP