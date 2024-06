Rusia lamenta la respuesta "poco constructiva" de Occidente a la propuesta de alto el fuego de Putin

Recomienda a los participantes de la Cumbre de Paz en Suiza que escuchen al presidente ruso si de verdad quieren "salvar el mundo"

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha lamentado este sábado la escasa voluntad exhibida por parte de Ucrania y sus aliados para responder de manera constructiva a la propuesta de paz reiterada este pasado viernes por el presidente de Rusia, Vladimir Putin.

"Hemos visto una enorme cantidad de reacciones oficiales, todas ellas de naturaleza poco constructiva", ha declarado Peskov en comentarios recogidos por la agencia rusa TASS.

Putin volvió a ofrecer este pasado viernes las condiciones por las que Rusia aceptaría participar en una mesa de negociaciones con Ucrania, y que incluyen la admisión por parte de Kiev de la soberanía rusa sobre las zonas del país que ya tiene bajo su control, algo que las autoridades ucranianas han rechazado categóricamente.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, describió la propuesta de Putin como un "ultimátum" como parte de la "nueva ola del nazismo ruso".

"¿Qué podemos decir de este ultimátum? No se diferencia de otros que haya dado antes", ha desestimado un Zelenski, para quien las aspiraciones territoriales de Putin no son más que una "calumnia histórica" y advierte de que esta "nueva ola de nazismo ruso" se extenderá por todas partes si no es detenida.

Por otro lado, la portavoz de Exteriores, Maria Zajarova, ha recomendado a los participantes en la conferencia sobre Ucrania organizada por Zelenski y que arranca este sábado en Suiza, que discutan las propuestas de paz del presidente ruso Vladimir Putin si quieren "salvar al mundo".

"Si quieren salvar el mundo, discutan la propuesta de Vladimir Putin. El presidente ruso lo dijo todo y mostró el verdadero camino hacia la paz. Sólo aquellos que no quieren la paz no pueden ver, no pueden entender", ha señalado Zajarova.

