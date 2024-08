Rusia prohíbe la entrada a 92 periodistas, abogados y empresarios estadounidenses

MOSCÚ, 28 ago (Reuters) - El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia anunció el miércoles la prohibición de la entrada al país a 92 ciudadanos estadounidenses, entre ellos periodistas, abogados y directores de empresas militares e industriales clave, por lo que calificó de postura rusófoba de Washington.

La guerra en Ucrania ha desencadenado la peor crisis en las relaciones de Moscú con Estados Unidos desde los momentos más tensos de la Guerra Fría. El martes, Rusia dijo que Occidente está jugando con fuego al considerar la posibilidad de permitir a Ucrania atacar en profundidad a Rusia con misiles occidentales.

La lista, publicada en Telegram por el ministerio, incluía a 14 empleados de The Wall Street Journal, cinco periodistas de alto nivel de The New York Times y cuatro de The Washington Post. Ninguna de las tres publicaciones respondió de inmediato a las peticiones de Reuters para hacer comentarios.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo que la medida está dirigida al personal editorial y a los reporteros de "destacadas publicaciones liberal-globalistas" implicadas en la producción y difusión de lo que describió como "falsedades" sobre las fuerzas armadas rusas.

Las prohibiciones responden al "curso rusófobo" del gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, uno de cuyos elementos clave han sido las amplias sanciones impuestas a políticos, empresarios, científicos y periodistas rusos.

"Recordamos a las actuales autoridades estadounidenses la inevitabilidad del castigo por acciones hostiles, ya sea el fomento directo de (el presidente ucraniano Volodímir) Zelenski y sus secuaces para cometer actos de agresión y atentados terroristas, o los intentos de interferir en los asuntos internos de la Federación Rusa", declaró el ministerio.

Rusia considera lo que denomina una "operación militar especial" en Ucrania como parte de una lucha más amplia con Occidente, que según ella quiere poner a Rusia de rodillas. Kiev y Occidente lo rechazan y acusan a Rusia de librar una guerra ilegal de conquista.

La lista incluía también a varios fiscales del Estado, empleados de empresas de la industria de defensa estadounidense y profesores universitarios.

(Reporte de Reuters; escrito por Alexander Marrow; editado en español por Carlos Serrano)

