Rusia "no tiene ambiciones imperiales" y no prevé atacar a la OTAN, afirma Putin

El presidente ruso, Vladimir Putin, afirmó este miércoles, dos años después del inicio de la ofensiva contra Ucrania, que Moscú no tiene "ambiciones imperiales" y no planea atacar a la OTAN.

"No busquen lo que no existe (...) no busquen nuestras ambiciones imperiales. No existen", declaró Putin durante una reunión con medios extranjeros. El mandatario tachó asimismo de "tonterías" las acusaciones según las cuales Moscú tiene la intención de atacar los países miembros de la Alianza Atlántica.

AFP