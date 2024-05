Rusia reivindica avances en Ucrania, que evacua a cientos de personas

Rusia reivindicó este sábado la captura de seis localidades en el este de Ucrania, que evacuó a cientos de personas de zonas cercanas a la frontera.

Estos avances se producen al día siguiente del lanzamiento de una vasta ofensiva rusa que dio lugar a "intensos combates" en toda la línea de frente, según informó el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que prometió "destruir" a las fuerzas de "ocupación".

El ministerio de Defensa ruso indicó que sus tropas tomaron cinco localidades ucranianas (Borisivka, Ogirtseve, Pletenivka, Pylna y Strilecha) en la región de Járkov, cerca de la frontera rusa, y otra más al sur, Keramik, en la región de Donetsk.

"Los combates por el control de los pueblos (...) continúan en la zona fronteriza", declaró el portavoz militar ucraniano Nazar Voloshin en la televisión.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, dio parte de la evacuación de 1.775 personas y de ataques rusos con artillería y morteros contra unas 30 localidades en las últimas 24 horas.

Varios grupos de residentes fueron vistos en camionetas y coches con tantas maletas como podían, en un punto de llegada para evacuados fuera de la ciudad de Járkov.

Los evacuados, muchos de ellos personas mayores, se registraron y recibieron comida y asistencia médica en tiendas de campaña.

Liubov Nikolaieva, una mujer de 61 años que huyó con su madre de 81 años de la localidad fronteriza de Liptsi relató a la AFP que era "imposible" vivir allí y que su familia "se quedó hasta el último momento".

"Hay fuego constante, de las bombas aéreas guiadas y las granadas de mortero sobre nuestras cabezas. Teníamos mucho miedo", relató.

Las fuerzas del Kremlin lograron pequeños avances en esta zona ucraniana fronteriza, que ya invadieron en 2022 y de la que luego fueron expulsadas ese mismo año.

Se trata de los últimos avances rusos frente a unas tropas ucranianas superadas en efectivos y municiones.

- Recuperar "la iniciativa" -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que la nueva ofensiva terrestre rusa en la región de Járkov había desatado una "batalla feroz".

"Tenemos que desbaratar las operaciones ofensivas rusas y que Ucrania recupere la iniciativa", escribió Zelenski este sábado.

La región de Járkov ha estado esencialmente bajo control ucraniano desde septiembre de 2022.

En los últimos meses, las fuerzas ucranianas multiplicaron los ataques contra infraestructuras energéticas en territorio ruso y en zonas del país ocupadas por Moscú. Una de las regiones rusas más atacadas ha sido la de Bélgorod, fronteriza con la de Járkov.

Un bombardeo con misiles golpeó este sábado un restaurante en Donetsk, una ciudad del este de Ucrania que está controlada por Rusia, dejó tres muertos y ocho heridos, informó Denis Pushilin, la autoridad nombrada por Moscú en la región.

Las autoridades de la región de Lugansk, ocupada por Moscú en el este de Ucrania, dieron cuenta este sábado de cuatro muertos en un ataque ucraniano a un depósito de petróleo con misiles de fabricación estadounidense, en la localidad de Rovenki.

El gobernador nombrado por Moscú, Leonid Pasechnik, dijo que este ataque "incendió el depósito de carburante y dañó las casas de alrededor".

En Rusia, dos personas murieron víctimas de ataques ucranianos en las regiones de Bélgorod y Kursk.

Por su lado, las autoridades ucranianas reportaron otros seis civiles muertos en bombardeos rusos contra las regiones de Donetsk, Járkov y Jersón en las últimas 24 horas.

- Avances "tácticos" -

El ejército ucraniano dijo que desplegó más tropas, y el propio Zelenski precisó que sus fuerzas estaban recurriendo a artillería y drones para detener el avance ruso en la región de Járkov.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés), con sede en Estados Unidos, estimó el viernes que Rusia logró avances tácticos "significativos". Pero añadió que el principal objetivo de Rusia no parece estar encaminado a desatar una gran "ofensiva a gran escala para rodear y tomar Járkov", la segunda mayor ciudad del país.

Según el experto militar Olivier Kempf, de la Fundación para la investigación estratégica, "lo que se ve desde hace 24 horas es algo limitado", con "una pequeña preparación de artillería y no una gran concentración de tropas detrás". "No es una gran ofensiva (rusa), no lo parece, 24 horas después del inicio de las operaciones", señaló a la AFP.

Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayuda militar de 400 millones de dólares para Kiev horas después de comenzar la nueva operación rusa, y dijo confiar en la capacidad del ejército ucraniano de repeler cualquier ofensiva de Moscú.

bur/ach/avl-an/eg

AFP