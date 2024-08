Rusia sospechaba de un ataque ucraniano en el desfile del día de la armada

MOSCÚ, 6 ago (Reuters) - Rusia sospechaba que Ucrania planeaba atacar a Rusia durante el desfile del Día de la Armada, al que asistió el Presidente Vladimir Putin el mes pasado, y Moscú se puso en contacto con Washington para transmitirle su preocupación, informó la televisión estatal rusa.

La televisión rusa dijo que se trataba de un secreto de Estado y no dio más detalles. Citó al viceministro de Asuntos Exteriores Serguéi Ryabkov diciendo que las preocupaciones eran tan grandes sobre el presunto ataque que el ministro de Defensa Andréi Beloúsov se puso en contacto con el secretario de Defensa de EEUU Lloyd Austin sobre las sospechas.

Reuters no pudo verificar inmediatamente la información. El New York Times informó de que Austin había recibido una llamada de Beloúsov el 12 de julio sobre una operación encubierta ucraniana planeada contra Rusia que Moscú creía que contaba con la bendición de Estados Unidos. El Times citó a dos altos cargos estadounidenses no identificados que afirmaron que responsables del Pentágono estaban sorprendidos por la acusación rusa y desconocían la existencia de tal complot. Sin embargo, las preocupaciones rusas se tomaron lo suficientemente en serio como para que Washington se pusiera en contacto con Ucrania y advirtiera a Kiev de que, si estaba planeando una operación de ese tipo, no debía llevarla a cabo. (Información de Reuters; editado por Guy Faulconbridge y Jacqueline Wong; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters