Rusia tacha el "plan de victoria" de zelenski de táctica para mantener a occidente de su lado

MOSCÚ, 20 sep (Reuters) - Rusia desestimó el viernes el "plan de victoria" elaborado por el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, calificándolo de táctica para mantener a Occidente de su lado, y afirmó que no tenía nada que ver con la búsqueda de una solución diplomática o política para poner fin a la guerra. Zelenski dijo el miércoles que su plan, del que aún no ha revelado todos los detalles, se había completado tras muchas consultas. Está previsto que lo presente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y que se dirija a una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el martes. Zelenski ha afirmado que su iniciativa pretende establecer unas condiciones aceptables para Ucrania, que lleva más de dos años y medio en guerra con Rusia. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zajárova, dijo a los periodistas que el plan parecía una táctica interesada del líder ucraniano, a quien Moscú acusa de intentar arrastrar a Occidente a una guerra total contra Rusia. "El único objetivo es forjar o impedir el colapso de la coalición antirrusa y, por supuesto, esto no tiene nada que ver con la tarea de encontrar una solución política y diplomática a la situación en torno a Ucrania", dijo Zajárova. Reiteró la opinión de Moscú de que Occidente debe dejar de financiar y suministrar armas a Kiev y afirmó que cualquier iniciativa supuestamente destinada a alcanzar un acuerdo pacífico que no incluya a Rusia carece de sentido.

(Información de Dmitry Antonov; redactado por Andrew Osborn; editado por Mark Trevelyan; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters