Russell planea el futuro con la ayuda de djokovic

Por Alan Baldwin

BUDAPEST, 19 jul (Reuters) - El gran tenista Novak Djokovic ha estado ayudando al piloto de Fórmula Uno de Mercedes George Russell a prepararse para la longevidad deportiva.

El británico de 26 años contó a Reuters en el Gran Premio de Hungría que conoció al serbio de 37 años en Mónaco hace unos años y admiró su profesionalidad y dedicación al rendimiento humano.

"Me topé con él en el gimnasio y volvimos juntos a casa", explicó Russell. "Hemos compartido ideas juntos y ha sido muy abierto conmigo con las cosas que está probando y lo que le funciona".

"Estamos hablando, muchas ideas diferentes. Físicas y mentales", añadió. "No quiero compartir demasiado porque son conversaciones privadas, pero me gusta mucho cómo está constantemente queriendo aprender más y eso me inspira a aprender más sobre mí mismo, lo que funciona para mí, lo que funciona para ellos y empujar los límites".

Russell, cuyo compañero de equipo Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, tiene 39 años y se pasará a Ferrari la próxima temporada, dijo que Djokovic quería aprender más sobre automovilismo y planeaba asistir a un gran premio.

"Hay muchas cosas que él sabe que yo no y viceversa, y hay que tomar todas esas ideas de los mejores de cada profesión y ver qué puedes tomar para ti", comentó. "Me siento en forma, sano y en un buen momento a mis 26 años, pero debo asegurarme de que seguiré en forma, sano y motivado dentro de 10, 15 o, quién sabe, 20 años. Intento ponerme a trabajar ahora".

Russell asistió a Wimbledon con su novia española este mes, en el que Djokovic perdió en la final contra el español Carlos Alcaraz. "Me encanta el tenis. Es probablemente mi deporte favorito para ver. No juego al tenis, pero siento un gran respeto por los jugadores", afirmó.

"Para los tenistas, su cuerpo es como el auto para nosotros. Nosotros tenemos al hombre y la máquina, pero ellos están ahí fuera solos, así que el fisio, el entrenamiento, la refrigeración, la hidratación, la nutrición (...) todo eso es el combustible que ponemos en nuestro auto, la aerodinámica", dijo. (Editado en español por Carlos Serrano)

Reuters