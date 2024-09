Ryan routh, el sospechoso del intento de asesinato de trump, trabajó a favor de ucrania en la guerra

Por Anastasiia Malenko y Pavel Polityuk

KIEV, 16 sep (Reuters) - Ryan Routh, el sospechoso de un aparente intento de asesinato contra el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo en Kiev en el verano de 2022 para animar a la gente a luchar por Ucrania, según dijo a un medio de comunicación ese año. CNN, Fox News y The New York Times identificaron a Routh, de 58 años y natural de Hawái, como el sospechoso basándose en la información de agentes de la ley no identificados. El FBI declinó hacer comentarios y Reuters no pudo verificar de forma independiente su identidad. "Muchos de los otros conflictos son grises, pero este conflicto es definitivamente blanco y negro. Se trata del bien contra el mal", dijo Routh en una entrevista publicada por Newsweek Rumanía en junio de 2022. Sus comentarios sugieren que se encontraba en Kiev en ese momento.

Cuatro meses después de que Rusia invadiera Ucrania, Routh consideró que la guerra se encontraba en un momento crítico y pidió más apoyo internacional. Cuando se le preguntó qué estaba haciendo en Ucrania, Routh dijo que su objetivo inicial era venir a luchar, pero después de que el plan no funcionara, porque su edad y su falta de experiencia militar hicieron que no fuera aceptado, se dedicó a promover la causa entre los demás. "Si los Gobiernos no envían a sus militares oficiales, entonces nosotros, los civiles, tenemos que tomar la antorcha y hacer que esto suceda, y hemos traído a algunas personas maravillosas, pero es una pequeña fracción del número que debería estar aquí", dijo Routh.

Reuters no pudo verificar de forma independiente sus afirmaciones. Cientos de no ucranianos han estado luchando contra el ejército ruso en Ucrania y otros han desempeñado un papel en el intento de reclutarlos.

Esfuerzos de reclutamiento

La Legión Internacional, donde sirven muchos de los combatientes, dijo que no tenía vínculos con Routh.

"Nos gustaría aclarar que Ryan Wesley Routh nunca ha formado parte de la Legión Internacional, ni ha estado asociado o vinculado a ella en ninguna capacidad", dijo el grupo a Reuters. "Cualquier afirmación o sugerencia que indique lo contrario es totalmente inexacta". Routh también dijo al medio de comunicación Semafor en marzo de 2023 que había estado intentando reclutar a combatientes afganos entrenados en Estados Unidos para luchar por Ucrania contra Rusia, pero que el Ministerio de Defensa de Kiev no había accedido a expedirles visados. Una fuente oficial de Kiev dijo que las autoridades estaban investigando su papel en Ucrania. El Ministerio de Defensa no respondió inmediatamente a una petición de comentarios sobre sus afirmaciones.

El artículo de Semafor identificaba a Routh como director del Centro Internacional de Voluntarios, que, según afirmaba, ayudaba a los extranjeros que deseaban apoyar a Ucrania por medios militares y humanitarios.

Reuters se puso en contacto con un grupo de ayuda a Ucrania con el mismo nombre, y su fundador, Ian Netupsky, dijo que Routh no tenía ninguna relación con su ONG. Añadió que podría haber otro grupo u organización no registrados que utilizaran el mismo nombre. (Editado por Mike Collett-White y Timothy Heritage; editado en español por Javi West Larrañaga)

Reuters