Sabalenka y azarenka, fuera de wimbledon por lesiones en el hombro

Por Shrivathsa Sridhar

LONDRES, 1 jul (Reuters) - La tercera cabeza de serie, Aryna Sabalenka, y la número 16, Victoria Azarenka, se retiraron de Wimbledon poco antes de sus partidos inaugurales del lunes debido a lesiones en el hombro, según informaron los organizadores, dejando el cuadro femenino sin una pareja de campeonas de Grand Slam.

La bielorrusa Sabalenka, que debía enfrentarse a la estadounidense Emina Bektas, fue sustituida en el cuadro por la rusa Erika Andreeva, mientras que el puesto de su compatriota Azarenka fue ocupado por otra "lucky loser", la francesa Elsa Jacquemot.

"Lo intenté todo para ponerme a punto, pero por desgracia mi hombro no coopera", dijo Sabalenka en Instagram. "Me esforcé al límite en el entrenamiento de hoy para dar lo mejor de mí, pero mi equipo me explicó que jugar sólo empeoraría mucho las cosas. Este torneo significa mucho para mí y prometo que volveré más fuerte que nunca el año que viene".

Sabalenka, que sufrió una lesión lumbar este año y tuvo problemas de salud en el Abierto de Francia durante su derrota en cuartos de final ante Mirra Andreeva, de 17 años, detectó el problema durante el Abierto de Berlín del mes pasado.

La campeona del Abierto de Australia ya dijo el sábado que aún no estaba al 100% de cara al tercer Grand Slam del año.

Desde que conquistó su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia en 2023, Sabalenka, de 26 años, se ha consolidado como una de las jugadoras más regulares de los grandes torneos. El año pasado alcanzó las semifinales de Roland Garros y Wimbledon, así como la final del Abierto de Estados Unidos, y comenzó 2024 defendiendo su corona de Melbourne.

Azarenka, ganadora del Abierto de Australia en 2012 y 2013, debía enfrentarse a Sloane Stephens.

La rusa Ekaterina Alexandrova, 22ª cabeza de serie, también se retiró antes de su duelo con Emma Raducanu por enfermedad.

(Editado en español por Carlos Serrano)

