Sainz sigue sopesando su futuro, asegura que seguirá en la f1

Spa-francorchamps, bélgica, 25 jul (reuters) - el piloto español de ferrari carlos sainz se mantuvo hermético el jueves sobre su futuro antes del gran premio de bélgica de este fin de semana, pero dijo que definitivamente seguirá en la fórmula uno.

Sainz abandonará la escudería italiana al final de la temporada y la noticia de que el exdirector de Ferrari Mattia Binotto se unirá al proyecto de F1 de Audi como jefe de operaciones y director técnico aumentó las especulaciones sobre la posibilidad de que el español siga sus pasos.

"No estoy al día de todo lo que pasa en cada equipo, pero desde luego, creo que la llegada de Mattia a cualquier equipo es positiva, sobre todo porque tiene la experiencia de lo que se necesita para construir un equipo que sea puntero hoy en día", dijo Sainz a los periodistas.

"Y tiene esa experiencia de Ferrari que puede aportar a Audi. Y estoy seguro de que es un gran activo para ellos. Y por eso le han contratado".

Sainz, que será sustituido en Ferrari por el siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton, ha recibido una oferta de Audi, pero aún no ha tomado una decisión.

"La oferta todavía se está discutiendo y, obviamente, se está analizando con mucho cuidado y hay cambios en muchos equipos que estoy mirando para el año que viene prácticamente todas las semanas", afirmó Sainz. "Así que hay cambios, evolución y decisión de analizar todas estas cosas que siguen cambiando sin darte demasiadas pistas".

El fichaje de Sainz por la escudería suiza Sauber, que se convertirá en el equipo oficial de Audi en 2026, parecía cada vez más improbable dado su pobre desempeño de esta temporada -es el único equipo que aún no ha puntuado- y las ambiciones del piloto.

"Mi mejor opción para el año que viene sería un auto campeón, que ha sido mi prioridad número uno desde que se produjeron estas conversaciones sobre mi futuro", comentó Sainz. "Y la probabilidad de eso, todos sabemos que es pequeña, pero ese siempre ha sido mi objetivo. Y si eso no ocurre, elegiré lo mejor para mi futuro próximo, seguro".

En este contexto, Sainz indicó que su futuro estará sin duda en la F1, ya que descartó de forma categórica tomarse un año sabático si no llega la oferta adecuada. "Absolutamente no, un año sabático ni se me pasa por la cabeza".

"Soy feliz en la Fórmula 1, me encanta la Fórmula 1 y prefiero ir a un equipo de mitad de la tabla y usar mis habilidades, en el pico de mi carrera, para tratar de ayudarle a encontrar el camino correcto, que tomarme un año sabático o ser el tercer piloto de cualquiera", indicó.

"Soy competitivo y sé que todavía puedo aportar a un equipo de mitad de la tabla esa faceta mía. No sé si (la decisión) será antes o después de las vacaciones del verano (boreal)", agregó.

(Reporte de Trevor Stynes; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters