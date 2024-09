Sainz y pérez dan vuelta la página tras el choque en bakú

Por Rae Wee

SINGAPUR, 19 sep (Reuters) - Sergio Pérez, de Red Bull, y Carlos Sainz, de Ferrari, dijeron que habían aclarado las cosas sin resentimientos tras la colisión del fin de semana pasado en el Gran Premio de Azerbaiyán y que esperaban una buena carrera el domingo en Singapur.

"Fueron movimientos equivocados en el momento equivocado y creo que al final es irrelevante en este momento quién tiene la culpa", dijo Pérez a periodistas el jueves.

Sainz, por su parte, dijo que ambos permanecieron sentados juntos, incómodos y tristes, durante 20 minutos en el centro médico después del accidente mientras estaban conectados a monitores de frecuencia cardíaca.

"Nos mirábamos el uno al otro y nos decíamos: '¿Qué... ha pasado ahí? Y nos decíamos: No lo sé. Pero te prometo que no te hice nada malo... No te cerré. No hice nada'", dijo el español. "Estábamos teniendo este diálogo y tratando de analizar lo que pasó.

"Se veía venir un podio. Al final bromeamos sobre ello, así que no hay resentimientos entre nosotros", agregó.

Pérez dijo que las habladurías en las redes sociales de que había golpeado el casco de Sainz o empujado la cabeza del piloto de Ferrari inmediatamente después del accidente eran exageradas.

"Estaba hablando con él, no le empujé la cabeza. En el video parece peor de lo que es. Carlos es uno de mis mejores compañeros en el grupo de pilotos", dijo el mexicano. "La última persona con la que me hubiera gustado venir juntos es con Carlos. Pero hemos pasado página y ojalá los dos podamos hacer una carrera tremenda".

Sainz dijo que no había escuchado lo que dijo Pérez mientras seguía sentado en el coche.

Pérez elogió a sus mecánicos por el tremendo trabajo realizado para arreglar el coche destrozado y esperaba tener la última especificación en Singapur.

"Esto demuestra lo duro que estamos trabajando y es muy alentador, y realmente espero poder devolvérselo con un gran resultado el domingo", dijo. (Escrito por Alan Baldwin en Londres. Editado en Español por Manuel Farías)

Reuters