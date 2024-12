Salgenx presenta una revolucionaria batería de flujo redox de agua salada para el almacenamiento de energía a escala de red

MADISON, Wis.--(BUSINESS WIRE)--dic. 4, 2024--

Salgenx, una división de Infinity Turbine LLC, tiene el placer de anunciar el lanzamiento de su innovadora batería de flujo redox de agua salada, que ofrece una alternativa sostenible y rentable a las baterías tradicionales de iones de litio para el almacenamiento de energía a escala de red.

Salgenx Grid Scale 3000 kWh MegaWatt Pack Battery (Photo: Business Wire)

Principales ventajas de la batería de flujo redox de agua salada de Salgenx:

Usos innovadores:

Más allá del almacenamiento de energía, la batería de flujo redox de agua salada de Salgenx ofrece posibilidades multifuncionales, entre las que se incluyen:

Estas características únicas posicionan a la batería Salgenx como una solución versátil para diversas aplicaciones industriales y mejoran su propuesta de valor en el mercado del almacenamiento de energía.

Capacidad a escala de red:

El sistema Salgenx está diseñado para el almacenamiento de energía a gran escala, por lo que resulta ideal para las empresas de servicios públicos y la integración de energías renovables. Su diseño modular permite una expansión sin fisuras y responde a diversas necesidades energéticas, por lo que contribuye a la estabilidad y resistencia de la red.

Acerca de Salgenx:

Salgenx, una división de Infinity Turbine LLC, está especializada en soluciones innovadoras de almacenamiento de energía. Comprometida con la sostenibilidad y el avance tecnológico, Salgenx desarrolla productos de vanguardia que responden a las necesidades en evolución del sector energético.

Página web de la batería de agua salada: https://salgenx.com Página web de Infinity Turbine: https://www.infinityturbine.com

Greg Giese | director general | Infinity Turbine LLC |greg@infinityturbine.com|greg@salgenx.com

