Sam Hauser acuerda extensión por cuatro años y 45 millones con los Celtics, dice fuente de AP

Los Celtics de Boston aseguraron a otro miembro del núcleo que logró el campeonato el domingo al llegar a un acuerdo de extensión de contrato por cuatro años y 45 millones de dólares con Sam Hauser, dijo una persona con conocimiento de los detalles.

Los 197 triples de Hauser ocuparon la segunda posición en el equipo solamente detrás de Jayson Tatum, y ahora se unió a su compañero “All Star” y a Derrick White al firmar extensiones de contrato este verano.

Hauser ganará dos millones la próxima temporada antes de que comience su extensión en la temporada 2025-26. La persona confirmó el acuerdo a The Associated Press bajo condición de anonimato, debido a que aún no se había anunciado oficialmente.

El primer medio en reportar la extensión fue ESPN.

Hauser pasó de no ser reclutado procedente de Virginia en 2021 a ser un contribuyente clave para los Celtics. Apareció en 79 juegos la temporada pasada, siendo titular en 13 y promedió 9,0 puntos, el mejor de su carrera.

Fue 11mo en la NBA en porcentaje de triples con 42,4% y su marca de 42,2% en su carrera es el mejor en la historia de los Celtics con al menos 250 triples acertados.

