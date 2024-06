San diego fc anuncia oficialmente llegada de mexicano "chucky" lozano en enero de 2025

6 jun (Reuters) - El San Diego FC de la MLS anunció oficialmente el jueves la contratación del futbolista mexicano Hirving Lozano, quien se sumará al equipo desde el PSV Eindhoven a inicios del próximo año.

"El Club ha adquirido a Hirving 'Chucky' Lozano como el primer Jugador Designado en la historia de San Diego FC y firmó al extremo a un contrato de cuatro años hasta el final de la temporada 2028 de la MLS, con dos años de opción", dijo el club en un comunicado.

"El San Diego FC ha llegado a un acuerdo con el actual club de Lozano, el PSV Eindhoven, de la Eredivisie holandesa, para transferir al internacional mexicano al SDFC el 1 de enero de 2025. Lozano permanecerá en el PSV Eindhoven por el resto de 2024", agregó.

Lozano, de 28 años, ha jugado 267 partidos en Europa, con 76 goles y 43 asistencias, en su paso por PSV y Napoli de Italia. Anteriormente defendió los colores de Pachuca, donde ganó una edición de la Liga MX y de la Liga de Campeones de la Concacaf. También conquistó dos coronas de la Eredivisie con PSV, así como un título de la Serie A y de la Copa Italia con el Napoli.

Con la selección de México suma 18 goles y 12 asistencias en 70 partidos, y ha representado al "Tri" en los Mundiales de 2018 y 2022.

"Es un honor unirme al San Diego FC como el primer Jugador Designado del Club", dijo Lozano en la página web del equipo estadounidense.

"Es emocionante ser parte de la historia mientras construimos un Club que competirá por títulos en la MLS. En todos los países en los que he jugado siempre me he esforzado por dejar huella, y dejar huella en San Diego y en la MLS es muy importante para mí", destacó. (Reporte de Javier Leira, editado por Carlos Calvo Pacheco)

Reuters