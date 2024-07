Saúl Ñíguez: "Es indispensable para mí en este momento saber que estoy dónde me quieren"

El centrocampista español Saúl Ñíguez aseguró este miércoles que ha sido "una cosa indispensable" para marcharse cedido al Sevilla saber que está en un sitio dónde le quieren porque viene de "años complicados mentalmente" en un Atlético de Madrid al que está de todos modos "agradecido".

"Estoy muy contento, muy ilusionado y lo primero que quería hacer cuando he llegado ha sido agradecer el cariño y la confianza al Sevilla. Es una cosa indispensable para mí en este momento saber que estoy dónde me quieren y dónde quiero estar", señaló Saúl durante su presentación.

El centrocampista dejó claro que "es muy importante que la gente se sienta bien". "La manera en la que me encuentro es fantástica. Vengo de años complicados, psicológicamente, mentalmente, y cuando la gente te transmite cariño, cercanía e ilusión al final lo sientes muy cercano y es una de las cosas que me han hecho decantarme por estar aquí", añadió.

El ilicitano está "muy ilusionado, nervioso como un niño pequeño cuando está a punto de jugar". "Creo que es superimportante sentir ese nerviosismo que hacía mucho tiempo que no sentía y eso es lo que hace que tengo una ilusión tremenda", advirtió.

"Para mí el reto es disfrutar de mi día a día. Creo que es lo más importante para que yo pueda darle mi mejor versión al Sevilla. La confianza de todo el Sevilla ha hecho que me decante por estar aquí y el reto va a ser disfrutar el día a día, disfrutar de poder competir, disfrutar del 'ambientazo' que va a haber en el Sánchez-Pizjuán, disfrutar de su gente y sobre todo que con trabajo y humildad intentar hacer que ellos disfruten de mí", remarcó el centrocampista.

El alicantino reconoció que lo que ha podido hablar estos días con su nuevo técnico, Francisco Javier García Pimienta, "ha sido muy interesante". "Hemos hablado muchas veces por teléfono y lo que me ha podido transmitir sobre todo es confianza en el jugador que puedo ser y en el que soy, pero sobre todo en el que puedo ser bajo el mando de García Pimienta", resaltó.

Saúl afirmó que no depende de él "valorar" si el Atlético ha sido justo o no con él. "Yo he intentado dar siempre lo mejor de mí, tanto dentro y fuera del campo. El Atlético de Madrid es el club de mi vida y le estoy agradecido de por vida a él y al 'Cholo' Simeone. Las despedidas son como tienen que ser, agradecido es la única palabra que le podría decir al Atlético de Madrid. No es fácil salir de casa, pero creo que esta puede llegar a ser mi casa", zanjó

"El Sevilla es un grande, pero hay que saber que venimos de estas dos últimas temporadas, que han sido bastante duras. Lo que hay que hacer es competir, trabajar en el día a día y que el Sevilla y este equipo de este año puedan transmitir a todos los sevillistas lo que quieren ver y lo que quieren sentir en el campo", subrayó sobre las expectativas de su nuevo equipo.

Y el alicantino viene a "ayudar". "Voy a intentar dar siempre lo mejor de mí. Como jugador ya me conocéis, sabéis lo que puedo intentar aportar e intentando estar en la mejor situación siempre para afrontar y dar mi mejor fútbol, que es lo principal. El Sevilla lo que me puede aportar a mí son muchas cosas, pero sobre todo al día de hoy es ilusión, ganas, hambre y sobre todo confianza", aseveró.

"este sevilla está bastante equilibrado"

Saúl cree que el conjunto sevillista está "a día de hoy bastante equilibrado". "Hay gente joven, gente veterana, y creo que todo eso puede ser superpositivo si los veteranos somos capaces de transmitirle ilusión, ganas y hambre a esa gente joven que a lo mejor aún no le pone nombre porque son muy jóvenes y si nosotros le transmitimos unos buenos valores van a ser unos buenos peloteros y nos pueden ayudar a conseguir que el Sevilla esté donde tiene que estar", expresó.

El canterano colchonero no quiere pensar en más allá de este año de cesión y "demostrar" que tiene "el nivel" para poder continuar y tampoco aludió dónde le gustaría jugar porque "la pregunta es más para García Pimienta", aunque sí confesó que su "mejor posición" ha sido en "el medio, con llegada al área rival". "Si me necesita de cualquier posición, sabe que puedo cumplir en cualquiera", puntualizó.

"El trabajo siempre paga, soy una persona que a pesar de que las cosas han ido bien o han ido mal, siempre me he centrado en trabajar y dar lo mejor de mí en todos los días. No puedo decir un objetivo a día de hoy porque a lo mejor en las últimas cinco jornadas te digo estoy peleando por el descenso o por la liga. Los objetivos no los pondremos cuando quede pocas jornadas", replicó en cuanto a dónde debería estar el nuevo proyecto sevillista.

Sin embargo, "claro que es un reto" el devolver al club a Europa, pero sin olvidar las dificultades de estos últimos años. "Pero siempre con hambre y ambición y la ilusión de conseguir algo grande con el Sevilla", manifestó.

