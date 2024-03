La ONG afirma que entre las víctimas hay menores de nueve años y apunta a casos de embarazos no deseados y estigmatización en las comunidades

MADRID, 8 Mar. 2024 (Europa Press) -

La organización no gubernamental Save the Children ha denunciado este viernes casos de violencia sexual y mutilaciones genitales "masivas" a manos de personas armadas en el marco del conflicto en el este de República Democrática del Congo (RDC), incluidos casos en menores de nueve años y supervivientes con embarazos no deseados, complicaciones de salud, estigmatización y pensamientos suicidas.

Equipos de psicólogos de organizaciones locales de la ONG en campamentos de desplazados en la provincia de Kivu Norte han tratado de forma casi diaria a supervivientes de este tipo de violencia, que en su mayoría tiene lugar cuando estas personas huyen del repunte de los combates entre el Ejército y diversos grupos armados, incluido el rebelde Movimiento 23 de Marzo (M23).

Elvis, psicóloga clínica de la organización Heal Africa, colaboradora de Save the Children, ha relatado casos de mujeres que cuentan que "varios hombres las violaron al mismo tiempo y que utilizaron objetos contra ellas, como cuchillos, ramas de árboles y pistolas". "Otras han sido violadas en numerosas ocasiones", ha agregado.

Así, ha explicado que estas niñas se quedan con embarazos no deseados y de muy alto riesgo, que incluso, algunas supervivientes, al no querer soportarlo más, tienen el impulso de suicidarse. "Yo trabajo con la superviviente para que sepa que lo que le ha pasado no es culpa suya. Establezco conjuntamente con la persona o sus familiares un plan de seguridad para reducir el riesgo de suicidio", ha declarado.

Save the Children ha documentado más de 800 casos de violencia sexual y de género en las tres provincias afectadas por el conflicto --Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur--, si bien hay un riesgo de que estas cifras no reflejen la cifra real, ya que no todos los casos se denuncian por estigma y miedo. Además, dos centros de salud apoyados por la ONG fueron saqueados en febrero en Kivu Norte, lo que socava las posibilidades de dar atención médica a las víctimas.

Una de estas víctimas, una adolescente de 15 años que se identifica con el nombre falso de Florence, fue sometida a violencia sexual a manos de dos hombres cuando huía de su casa. "Uno de ellos me cogió por la fuerza, me estranguló y [me] violó uno tras otro. Me estranguló tanto que ya no tenía fuerzas para gritar. Luego se marcharon. Tenía miedo y vergüenza de contar esta historia a la pareja que me había acogido en su casa: eran amigos de mis padres, e incluso cuando llegué a casa de mi madre (no pude decir nada)", ha dicho.

De esta forma, ha explicado que sólo se sintió cómoda como para hablar de su experiencia tras una actividad de sensibilización sobre violencia sexual. "Cuando conté al equipo de Save the Children que me habían violado hace unas semanas, me llevaron rápidamente al hospital, y allí la enfermera me dijo que estaba embarazada", ha afirmado, antes de agregar que su "mayor deseo" es "ver, algún día, a mis agresores ante los jueces y ser condenados".

Save the Children ha sostenido además que la violencia sexual sigue usándose como un arma de guerra y ha pedido que se ponga fin de inmediato a la impunidad de los responsables de estos actos. Por último, ha solicitado una mayor inversión para reforzar y coordinar mejor la recopilación de datos sobre violencia sexual y garantizar que los supervivientes tengan acceso a servicios sanitarios y básicos que les ayuden en su largo camino hacia la recuperación.