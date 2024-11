SBC Medical Group Holdings y MEDIROM Healthcare Technologies anuncian una alianza comercial

Tokio--(business wire)--nov. 7, 2024--

SBC Medical Group Holdings Incorporated (Nasdaq: SBC) ("SBC Medical", o la "Empresa", o "SBC"), propietaria, operadora y proveedora mundial de servicios de gestión y productos para centros de tratamiento estético, anunció hoy una alianza comercial con MEDIROM Healthcare Technologies Inc. (Nasdaq: MRM) ("MEDIROM"), una empresa de rápido crecimiento en el campo de la tecnología sanitaria con más de 300 estudios de relajación en Japón.

SBC Medical y MEDIROM, dos líderes de confianza en belleza y bienestar que destacan por sus experiencias centradas en el cliente, crearán juntos una nueva alternativa para que los entusiastas de la belleza y el bienestar descubran nuevos y apasionantes tratamientos de salud. La alianza reúne a la marca líder de salones de relajación y la oferta de productos y servicios relacionados con la salud de MEDIROM con los mejores centros de tratamientos estéticos de SBC, que hoy en día atienden a millones de clientes que adoran la facilidad, la comodidad y el valor de la experiencia de SBC.

Juntos, los dos principales proveedores de servicios sanitarios cuentan con más de 4 millones de miembros en sus programas de fidelización de la "Shonan Beauty Clinic" de SBC y Re.Ra.Ku de MEDIROM. Además de ofrecer a los clientes ofertas y conocimientos mejorados, la alianza tratará de crear oportunidades atractivas e integradas para aprovechar el poder de estos clientes fieles y recompensarlos cuando reciban servicios en SBC Medical y MEDIROM.

Contexto de la Alianza Basándose en el concepto de "Todos salimos ganando", SBC Medical Group presta servicios de apoyo a la gestión a una amplia gama de instituciones médicas, entre las que se incluyen la medicina estética integral, la odontología, el tratamiento de AGA, la ginecología, el tratamiento de la infertilidad, la oftalmología, la cirugía plástica y la medicina regenerativa. La red de clínicas de la empresa, incluida la "Shonan Beauty Clinic", cuenta ya con 224 en todo el mundo. MEDIROM, bajo la marca "Re.Ra.Ku", gestiona más de 300 estudios de relajación en Japón basados en el concepto de "salud, más y más innovador", y está desarrollando un negocio diversificado centrado en la atención sanitaria. La empresa también se centra en el mantenimiento de la salud y la medicina preventiva, y sigue innovando en este sector.

Llegar a nuevos clientes y crear sinergia En esta alianza, ambas empresas han elevado las expectativas de sus distintos segmentos de clientes. La Clínica de Belleza Shonan cuenta con el apoyo mayoritario de mujeres de entre 20 y 30 años, mientras que Re.Ra.Ku de MEDIROM atiende principalmente a clientes masculinos para relajación y mantenimiento de la salud. Se espera que esta colaboración permita a las dos empresas abordar nuevos mercados, ampliar nuestra base total de clientes y aportar nuevo valor. Como primer paso, durante el periodo comprendido entre el 15 de noviembre de 2024 y el 15 de diciembre de 2024, los clientes que visiten la Clínica de Belleza Shonan recibirán invitaciones especiales para disfrutar de Re.Ra.Ku a un precio reducido. Las dos empresas tienen previsto seguir profundizando en su colaboración por etapas, con el objetivo de proporcionar nuevas experiencias orientadas al valor que ofrezcan un apoyo total a la belleza y la salud.

Campaña inicial de comercialización conjunta Los clientes que visiten la Clínica de Belleza Shonan y Re.Ra.Ku recibirán entradas con invitación especial por tiempo limitado.

Clínicas y tiendas participantes Clínica de Belleza Shonan: 130 clínicas Re.Ra.Ku (comercios de gestión directa): 230 locales

Período de distribución Clínica de Belleza Shonan: Viernes, 15 de noviembre de 2024 - Domingo, 15 de diciembre de 2024 Re.Ra.Ku: Domingo, 1 de diciembre de 2024 - Lunes, 13 de enero de 2025

Acerca de MEDIROM Healthcare Technologies Inc. MEDIROM Healthcare Technologies Inc., junto con sus filiales, presta servicios de salud integral en Japón. Opera en tres segmentos: Salón de Relajación, Salud Preventiva Digital y Belleza de Lujo. El segmento de Salones de Relajación posee, desarrolla, explota, franquicia y da soporte a salones de relajación, que ofrecen terapia corporal de presión con los dedos, terapia de estiramientos y alineación de posturas y articulaciones, así como elementos de fisioterapia; y diversos servicios individuales, como terapia antifatiga, terapia de apoyo atlético, terapia de adelgazamiento y reflexología.

Acerca de SBC Medical SBC Medical, a través de sus filiales, presta servicios de apoyo a la explotación de clínicas que ofrecen servicios médicos altamente especializados en las áreas de medicina estética, odontología estética y alopecia androgenética o AGA, principalmente en Japón y centrados en la marca SBC Shonan Beauty Clinic. En la actualidad, SBC Medical y sus filiales prestan servicios de gestión a un total de 224 franquiciados ubicados en todo el mundo. En el caso de Global, SBC Medical posee y gestiona un centro de tratamiento en Vietnam y presta servicios de gestión a un centro de tratamiento en el Estado de California, en Estados Unidos. Para más información, visite https://sbc-holdings.com/

Declaraciones prospectivas Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas. Además, de vez en cuando, nosotros o nuestros representantes podemos hacer declaraciones prospectivas oralmente o por escrito. Basamos estas declaraciones prospectivas en nuestras expectativas y proyecciones sobre acontecimientos futuros, que obtenemos de la información de que disponemos actualmente. Dichas previsiones se refieren a acontecimientos futuros o a nuestros resultados futuros, incluyendo: nuestros resultados y previsiones financieras; nuestro crecimiento en ingresos y beneficios; y nuestras perspectivas y oportunidades de negocio. Puede identificar las declaraciones prospectivas por aquellas que no son de naturaleza histórica, en particular las que utilizan terminología como "puede", "debería", "espera", "prevé", "contempla", "estima", "cree", "planea", "proyecta", "predice", "potencial" o "espera" o el negativo de estos términos o de otros similares. Los factores que pueden hacer que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas actuales incluyen, entre otros, los enumerados bajo el título "Factores de riesgo" y en otras partes de la declaración de representación y otros materiales presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Las declaraciones prospectivas son sólo predicciones. Es posible que no se produzcan los acontecimientos previstos que se comentan en este comunicado de prensa y en otras declaraciones realizadas ocasionalmente por nosotros o nuestros representantes, y que los acontecimientos y resultados reales difieran materialmente y estén sujetos a riesgos, incertidumbres y suposiciones sobre nosotros. No estamos obligados a actualizar o revisar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea debido a incertidumbres y suposiciones, los acontecimientos prospectivos tratados en este comunicado de prensa y otras declaraciones hechas de vez en cuando por nosotros o nuestros representantes podrían no ocurrir. Los resultados pasados no son indicativos de resultados futuros. No existe ninguna garantía de que se vaya a lograr ningún resultado específico. Las inversiones pueden ser especulativas, carecer de liquidez y conllevar un riesgo total de pérdida.

