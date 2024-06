Scheffler termina con creces la segunda ronda y lIdera Memorial

DUBLIN, Ohio, EE.UU. (AP) — El campeón del Masters Scottie Scheffler lo está haciendo ver fácil en este momento. No se sintió de esa manera el viernes en un ventoso día en el duro campo de Memorial en el que terminó con cuatro bajo par y 68 golpes para pasar de estar empatado a tener ventaja de tres golpes.

Scheffler pegó su hierro 3 contra el viento y libró la trampa por poco antes de que la bola rodara 8 pies para un eagle en el hoyo 15 de par-5 y cerró con dos solidos pares y un tiro desde el bunker para un birdie en el último hoyo.

Tras dos días está nueve bajo par y 135 golpes, tres por delante de Viktor Hovland y Adam Hadwin, que buscan el premio de 4 millones de dólares.

Memorial es uno de los eventos emblemáticos y que cuenta con una bolsa de 20 millones de dólares, pero los tres torneos que presentan golfistas —Arnold Palmer Invitational, Genesis Invitational (Tiger Woods) y Memorial (Jack Nicklaus)— tiene un corte de 36 hoyos para 50 jugadores.

Esto significó que 22 golfistas se fueron a casa, incluyendo Jordan Spieth, el campeón del U.S. Open Wyndham Clark, Patrick Cantlay y Rickie Fowler.

Y luego estuvo Scheffler, que tuvo pocos problemas hasta que se metió en unos atolladeros en los últimos nueve hoyos cuando el viento estaba más fuerte, pero eventualmente compensó sus errores.

“Simplemente me gusta competir aquí y realmente no pienso si es difícil o no”, indicó Scheffler. “Y algunos días juego bien y otros no. Fuera de eso, estoy aquí intentando competir”.

El sudafricano Christiaan Bezuidenhout tuvo la ronda más baja del día de 67 golpes y está a cuatro del líder, junto a Keegan Bradley (69), Ludvig Aberg, que pasó dos días observando a Scheffler dando otra clínica, tuvo una ronda de 72.

AP