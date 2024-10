Se desata un incendio en un depósito de petróleo en crimea

7 oct (Reuters) - Un incendio se declaró en un depósito de petróleo en la ciudad de Feodosia, en la costa de Crimea del mar Negro, dijeron el lunes funcionarios designados por Rusia en la península de Crimea que Moscú anexionó de Ucrania en 2014. No hubo víctimas, escribió en la aplicación de mensajería Telegram Oleg Kriuchkov, asesor del jefe de Crimea designado por Rusia, citando al jefe de la administración de Feodosia.

No se dieron detalles sobre la causa del incendio. El canal de noticias de Telegram Baza, que cuenta con fuentes entre los servicios de seguridad rusos, informó de que varios depósitos de combustible estaban ardiendo en Feodosia después de que los residentes escucharan una serie de fuertes explosiones. Reuters no pudo verificar de forma independiente los informes de explosiones. No hubo comentarios inmediatos por parte de las autoridades ucranianas.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que sus unidades de defensa aérea destruyeron 12 drones ucranianos sobre el territorio de la península de Crimea. El tráfico callejero en partes de Feodosia fue restringido temporalmente, dijeron varios representantes designados por Rusia en Crimea el lunes en las redes sociales. Los ataques aéreos y marítimos de Ucrania con drones contra objetivos militares rusos en Crimea en el transcurso de la guerra han dañado o destruido varios buques y astilleros de reparación naval en el puerto crimeo de Sebastopol y golpeado otros objetivos. Moscú utiliza su flota del mar Negro para lanzar ataques de largo alcance contra Ucrania. Pero para el presidente ruso Vladimir Putin, las aguas que conectan con el mar Mediterráneo son también un importante trampolín para proyectar su poder en Oriente Próximo y Europa.

(Información de Lidia Kelly en Melbourne; editado por Muralikumar Anantharaman y Christian Schmollinger; editado en español por Javi West Larrañaga)

