Según un informe de HSBC, las cadenas de suministro mundiales siguen siendo vulnerables a las perturbaciones externas imprevistas

Nueva york--(business wire)--jun. 10, 2024--

Con unas cadenas de suministro globales cada vez más complejas y una incertidumbre geopolítica que afecta cada vez más al comercio mundial, alterando así la naturaleza de los flujos comerciales, la financiación de la cadena de suministro puede ser una herramienta importante para ayudar a eliminar esos riesgos, según " Building Resilient Supply Chains Amid an Uncertain Geopolitical Landscape ” (Creación de cadenas de suministro resistentes en un panorama geopolítico incierto), un nuevo informe de HSBC publicado en colaboración con Procurement Leaders, una comunidad del Grupo World50.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240610067896/es/

HSBC Americas Head of Global Trade Solutions Marissa Adams (Photo: Business Wire)

Aunque las interrupciones de la cadena de suministro no son algo nuevo, los complejos productos modernos han pasado a depender de muchos componentes diferentes y que proceden de todo el mundo, lo que hace que un acontecimiento inesperado que afecte a las cadenas de suministro sea más perjudicial. Por ello, los expertos en comercio aconsejan que las empresas se replanteen su forma de abastecerse, centrándose en crear cadenas de suministro transparentes y, en la medida de lo posible, más sencillas, con capacidad de recuperación ante los riesgos geopolíticos, que provengan de mercados más cercanos y que no dependan de un único proveedor de bienes y materiales.

La financiación de la cadena de suministro es otra herramienta importante que las empresas pueden aprovechar para desvincular su cadena de suministro financiera de su cadena de suministro física, según explica Marissa Adams, directora de Soluciones Comerciales Globales para América. Sus argumentos son que la financiación de la cadena de suministro permite a las empresas mantener más existencias con un costo neutro y un balance favorable. La inyección de liquidez en una relación comercial puede añadir resistencia y márgenes de seguridad.

“Un programa de financiación de la cadena de suministro diseñado de forma inteligente puede hacer mucho por reducir el riesgo de las relaciones comerciales, mejorar la resistencia de los proveedores y proporcionarles financiación para invertir y desarrollar sus negocios”, señaló Adams, que sugiere a las empresas que sigan un proceso de evaluación y corrección de riesgos en cuatro fases para planificar la incertidumbre:

Este último informe sobre comercio se produce luego del lanzamiento de HSBC Global Trade Solutions, una nueva identidad para el negocio Global Trade and Receivables Finance (GTRF) del banco. Global Trade Solutions se basa en los fundamentos de HSBC como banco comercial, al tiempo que crea nuevas formas de conectar el mundo a través del comercio. La nueva dirección se centra en apoyar a las empresas de cara al futuro, ayudándolas a navegar por el panorama en constante evolución del comercio mundial aprovechando la red, la experiencia y las soluciones de larga data de HSBC.

Haga clic aquí para obtener más información sobre Global Trade Solutions.

Acerca de hsbc

HSBC Holdings plc HSBC Holdings plc, la casa matriz de HSBC, tiene su sede en Londres. HSBC atiende a clientes de todo el mundo desde sus oficinas situadas en 62 países y territorios. Con unos activos de USD 3001 billones a 31 de marzo de 2024, HSBC es una de las mayores organizaciones de servicios bancarios y financieros del mundo.

HSBC Bank USA, National Association (HSBC Bank USA, N.A.) atiende a los clientes a través de la banca minorista y la gestión patrimonial, la banca comercial, la banca privada, la banca global y los servicios de mercados y valores. HSBC Bank USA, N.A., miembro de FDIC, ofrece los productos de depósito. Opera Wealth Centers (Centros de gestión patrimonial) en: California, Washington D. C., Florida, Nueva Jersey, Nueva York, Virginia y Washington. HSBC Bank USA, N.A. es la subsidiaria principal de HSBC USA Inc., subsidiaria de propiedad total de HSBC North America Holdings Inc.

Estos materiales están destinados exclusivamente a su información y HSBC Bank USA, N.A., no asume obligación alguna de actualizarlos o revisarlos. La información, análisis y opiniones contenidas en el presente constituyen nuestro juicio actual, que está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso. Nada de lo contenido en el presente documento debe interpretarse como asesoramiento fiscal, de inversión, contable o jurídico. En todos los casos, usted debe llevar a cabo su propia investigación y análisis de cada transacción potencial, y debe tener en cuenta el asesoramiento de sus asesores legales, contables, fiscales y otros asesores empresariales, así como otros factores que considere apropiados. No se trata de una recomendación, oferta, aprobación o solicitud de compra o venta de valores, materias primas, divisas u otros instrumentos, ni de un compromiso de financiación que pueda describirse en estos materiales.

Para obtener más información, visite: HSBC in the USA

Acerca de Procurement Leaders

Procurement Leaders, una comunidad del Grupo World 50, es la mayor comunidad del mundo y la más valorada para directores de compras y sus equipos directivos.

Impulsada por un ecosistema sindicado de miembros y socios de más de 775 empresas líderes mundiales, Procurement Leaders inspira a más de 35 000 líderes sénior para que tomen decisiones más rápidas y con mejores fundamentos y sigan caminos probados hacia el éxito. A través de ideas, orientación de expertos, redes facilitadas y comunidades centradas en la estrategia, Procurement Leaders acelera el proceso de transformación hacia una mayor creación de valor y excelencia en las compras.

Más información: procurementleaders.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240610067896/es/

CONTACT: Consultas de la prensa

Matt kozar

Vicepresidente de Comunicación Externa de HSBC, EE. UU.

matt.kozar@us.hsbc.com

Keyword: new york latin america united states north america

Industry keyword: finance transport banking professional services hispanic consumer logistics/supply chain management retail supply chain management

SOURCE: HSBC Bank USA, N.A.

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 06/10/2024 03:20 pm/disc: 06/10/2024 03:21 pm

http://www.businesswire.com/news/home/20240610067896/es

AP