Según una nueva encuesta de Canva y MMA Global, los responsables de marketing consideran que la producción creativa es una prioridad, a pesar de las carencias de inversión y la reducción del número de talentos

Canva, la única plataforma de comunicación visual "todo en uno" del mundo, y MMA Global, la asociación mundial de profesionales del marketing más importante, han publicado hoy un estudio conjunto sobre el valor de la producción creativa, la saturación de la pila tecnológica y la guerra de talentos.

Canva y la MMA encuestaron a cerca de 100 directores de marketing y responsables de la toma de decisiones de los EE. UU. y el Reino Unido, y descubrieron que en el mundo hipercompetitivo de las marcas de hoy en día, más de tres cuartas partes (77%) creen que la producción creativa, que abarca todos los elementos de las campañas y el contenido, es más crucial que nunca, con un 69% que afirma que la creatividad es una prioridad de marketing en su organización.

La encuesta reveló una serie de fuerzas externas que impulsan la creatividad de nuevas formas, así como una serie de obstáculos que impiden a los profesionales del marketing sacar a la luz todo su potencial creativo. Las principales conclusiones son:

La producción creativa es el nuevo criterio de referencia

Los responsables de marketing valoran cada vez más la creatividad, y se espera que esta tendencia continúe.

Pero la inversión creativa no está a la altura de su valor demostrado

A pesar del creciente valor que se concede a la creatividad, existe un importante déficit de inversión.

El proceso creativo es cada vez más complejo

El ecosistema actual de herramientas creativas aporta muchas mejoras, pero no está exento de nuevos retos.

Seguir el ritmo de los avances tecnológicos es una tarea complicada

Los responsables de marketing confían sobre todo en su producción creativa en comparación con la competencia, pero hay áreas en las que se sienten superados.

El modelo interno gana adeptos

El panorama de la gestión creativa está cambiando. Cada vez se trabaja más internamente que subcontratando a agencias. La subcontratación interna se considera un proceso superior para los equipos, pero la subcontratación se utiliza cuando es necesario colaborar en la producción creativa de alto impacto.

Disminuye el número de creativos talentosos

Preocupa la disminución del talento creativo, lo que pone énfasis en el desafío que supone conseguir, gestionar y retener el talento en un mercado competitivo.

"Producir resultados creativos estelares al tiempo que se optimiza la eficiencia de los recursos es un reto enorme para cualquier profesional del marketing moderno. La forma en que las marcas se muestran es ahora mucho más competitiva, hay mucha tecnología por la que navegar y el grupo de talentos se está reduciendo", declaró Zach Kitschke, director de marketing de Canva. "Estamos encantados de trabajar con el equipo de la MMA para identificar los puntos críticos y las oportunidades que los profesionales del marketing se enfrentan hoy en día, con el fin de arrojar luz sobre las cuestiones de mayor importancia para informar a su toma de decisiones”.

"Mientras que los últimos años podrían parecer centrados únicamente en el perfeccionamiento de los datos, el desarrollo de audiencias y la segmentación para impulsar los resultados, los profesionales del marketing también están reconociendo la necesidad de centrarse en una segunda revolución creativa", explicó Greg Stuart, director ejecutivo de MMA Global. "Los profesionales del marketing se enfrentan a un momento crucial en el que la adopción de la IA y el desafío de gestionar la Marca a través de lo que pueden ser miles de ejecuciones redefinirán el papel de la creatividad y la comunicación de marca. Ello exige un enfoque nuevo y actualizado para gestionar el proceso creativo”.

Acceda a la encuesta sobre "El estado del proceso creativo en el marketing" aquí.

Acerca de Canva

Lanzada en 2013, Canva es una plataforma online gratuita de comunicación visual y colaboración cuya misión es ayudar a que todo el mundo pueda diseñar. Con una sencilla interfaz de usuario de arrastrar y soltar y una amplia gama de plantillas que van desde presentaciones, documentos, sitios web, gráficos para redes sociales, carteles y ropa hasta videos, además de una enorme biblioteca de fuentes, fotografía de archivo, ilustraciones, secuencias de video y clips de audio, cualquiera puede inspirarse y crear algo hermoso.

Canva ofrece una gran variedad de herramientas diseñadas específicamente para profesionales del marketing. En los últimos años, Canva ha introducido una serie de productos y servicios para ayudar a los profesionales del marketing y a los creativos a alcanzar nuevos niveles de creatividad, colaborar de forma más eficaz y ampliar la creación de contenidos. Esto incluye Canva Teams, la recientemente introducida oferta Canva Enterprise, Brand Kit y Marketing Work Kits.

Acerca de MMA Global

MMA Global es una asociación comercial sin fines de lucro dedicada a diseñar el futuro del marketing y, al mismo tiempo, generar crecimiento hoy. Nuestro público se compone principalmente de los directores de marketing pioneros; nuestro objetivo es permitir a los profesionales del marketing impulsar la innovación y el valor empresarial duradero en un mundo cada vez más dinámico y ultraconectado. La MMA cuenta con más de 800 miembros corporativos en más de tres decenas de países y es una organización verdaderamente global con oficinas en 14 países de APAC, EMEA, LATAM y Norteamérica. Aunque la MMA está dirigida y controlada por profesionales del marketing, es el único organismo comercial orientado al marketing que incluye todos los aspectos del ecosistema: empresas de medios de comunicación, habilitadoras de MarTech y AdTech, plataformas, consultorías y agencias. Gracias a ello, tenemos la perspectiva para abordar los problemas de la industria de manera integral.

Metodología

El estudio utilizó un cuestionario en línea. El trabajo de campo se llevó a cabo en mayo de 2024, entre grandes profesionales del marketing (el 72% con ingresos superiores a 1000 millones de dólares), de diversos sectores. Los encuestados eran profesionales de marketing sénior (Nivel C 32%, VPE/VPS/VP 35%, otros sénior 32%).

