Semáforo del Brasileirao: Botafogo recupera el liderato con triunfo ante Fortaleza

El Botafogo recuperó el liderato del Brasileirao tras vencer por 2-0 en casa al Fortaleza, que llegaba primero al duelo, en el partido que centró las atención de la jornada del Campeonato brasileño.

A continuación, el semáforo de la 25ª jornada del Brasileirao.

- Semáforo verde -

Botaofo, Palmeiras y Fluminense.

El Botafogo recuperó el liderato del Brasileirao, y mostró que ahora mismo es el gran candidato al título, al imponerse al Fortaleza por 2-0, con dos bonitos goles de Igor Jesús en la segunda mitad.

Obligado a ganar para no ver como el 'Laion' se disparaba en la punta, el 'Fogao' no dio opción a su rival, que prácticamente no inquietó, y cerró la jornada como líder, con dos puntos más que el Fortaleza, aunque los azulgrana tiene un partido pendiente.

El Palmeiras, vigente campeón, tampoco falló y encadenó su tercera victoria seguida, al imponerse por 0-2 a la siempre complicada Arena da Baixada de Curitiba contra el Athletico Paranaense.

Un tempranero gol de Mauricio y otro del joven Estevao en la segunda mitad le dieron la victoria al 'Verdao', tercero a tres puntos del Botafogo y que sueña con repetir la arrancada de la temporada pasada que le condujo al título.

Por su parte, el Fluminense logró una importante victoria por 2-0 en casa contra el Sao Paulo.

La victoria horas antes del Corinthians había devuelto al Flu en la zona de descenso, aunque el joven Kauá Elias y el veterano Keno, uno en cada parte, le dieron el triunfo y un respiro al vigente campeón de la Libertadores, en su primer partido sin el volante André, traspasado a la Premier League.

- Semáforo amarillo -

Corinthians y Gremio.

Dos gigantes de Brasil siguen en apuros.

El Corinthians logró una importantísima victoria por 2-1 contra el Flamengo, en el duelo entre los dos equipos más populares del país, gracias a un gol del joven Talles Magno y otro del paraguayo Ángel Romero en la segunda mitad, en el primer balón que tocó.

La victoria, la primera tras seis jornadas sin lograrlo sacó momentáneamente al 'Timao' del descenso, aunque la posterior victoria del Fluminense le hizo volver a la zona roja de la tabla.

Por su parte, el Gremio tampoco logra respirar tranquilo tras su mal inicio. En su primer partido en su estadio tras cuatro meses, debido a las graves inundaciones en Porto Alegre, el Gremio logró adelantarse 2-0 contra el Mineiro, aunque dos goles en el descuento le dieron la victoria al 'Galo'.

De esta forma, el conjunto tricolor con apenas dos puntos más que la zona de descenso, aunque tiene todavía dos partidos pendientes.

- Semáforo rojo -

Flamengo y Bahia.

El todopoderoso Flamengo perdió 2-1 en su visita al Corinthians y sigue alejándose del liderato, que ahora tiene a seis puntos, aunque con un partido menos.

El argentino Carlos Alcaraz, fichaje más caro de la historia del Flamengo, debutó con el equipo rojinegro entrando en la segunda mitad y siendo expulsado en el descuento tras una trifulca entre los dos equipos. Fue la primera expulsión en toda la temporada de un jugador del Flamengo.

Por su parte, el Bahia, el filial del Grupo City en Brasil, sigue con su rumbo errático en este Brasileirao y perdió por 2-1 contra el Bragantino, resultado que deja a los de Rogério Ceni en la 7a plaza, a diez puntos del liderato.

Fue la segunda derrota seguida del Bahia, que el miércoles perdió 0-1 en casa en la Copa de Brasil contra el Flamengo y necesitará esta próxima semana ganar al 'mengao' a domicilio para pasar a semifinales.

