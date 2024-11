Serbia abre investigación sobre derrumbe en estación de tren en el que murieron 14 personas

NOVI SAD, Serbia, 2 nov (Reuters) - Serbia puso fin a una operación de rescate y abrió una investigación el sábado sobre el derrumbe de un tejado que causó 14 muertos y tres heridos en una estación de ferrocarril de la ciudad septentrional de Novi Sad.

Al menos dos niños murieron en la catástrofe, que se produjo el viernes al derrumbarse un tramo del tejado de la entrada de la estación en un día soleado.

Los equipos de rescate trabajaron hasta altas horas de la noche con maquinaria pesada para sacar a los muertos y heridos de entre los escombros.

La estación de la ciudad, situada a unos 70 kilómetros al noroeste de Belgrado, se renovó en 2021 y 2022. Otras obras menores continuaron hasta julio, cuando el Ministerio de Transporte dijo que se había invertido un total de 16 millones de euros (17,33 millones de dólares) en la renovación.

El ministro de Transportes, Goran Vesic, dijo el sábado que la investigación, abierta por los fiscales en Novi Sad, incluirá al Instituto de Tráfico estatal, la compañía ferroviaria estatal y el consorcio chino que llevó a cabo las obras de renovación.

"La investigación determinará (...) quién tomaba las decisiones y ponía los sellos y las firmas, quién se encargaba de controlar la (calidad de) las obras", dijo Vesic en un programa de televisión.

Vesic, la compañía estatal de Ferrocarriles Serbios, el Instituto Estatal de Tráfico y el consorcio chino -China Railway International Co. Ltd y China Communications Construction Company (CRIC-CCCC)-, que renovó el edificio, afirmaron el viernes que la parte del edificio que se derrumbó no formaba parte de las obras.

El ministro del Interior, Ivica Dacic, dijo que las autoridades tenían previsto interrogar el sábado a 20 personas en relación con la catástrofe, incluidos responsables del ministerio y del operador estatal de ferrocarriles. "Se obtendrá (también) la documentación sobre el edificio (...) sobre quién tomó las decisiones", señaló.

(Reporte de Aleksandar Vasovic, Renee Maltezou y Branko Filipovic; editado en español por Carlos Serrano)

